Reforma Judicial ya, pide la oposición a MC en el Congreso de Jalisco

Salón de pleno del Congreso de Jalisco.

Solo Jalisco y Nuevo León son los únicos estados del país que no han realizado sus reformas a la Ley de Poder Judicial, para permitir que los ciudadanos elijan a los magistrados estatales y a los jueces locales.

En el caso de Jalisco, ya se tiene un atraso de 13 meses, ya que la Reforma Judicial a escala federal estableció que la armonización de las leyes en los estados debería tenerse desde el 15 de marzo de 2025.

Las reformas constitucionales en materia judicial requieren el voto calificado de 26 de los 38 diputados locales y eso es lo que ha trabado el tema, ya que se requiere que las principales fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, esto es, MC y Morena (con sus aliados).

Hace unos días, el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, se reunió con el gobernador Pablo Lemus, y uno de los temas que revisaron fue el asunto pendiente de la Reforma Judicial.

Bravo Padilla fue claro al señalarle al mandatario estatal que el Congreso de Jalisco tiene hasta el 31 de mayo próximo para aprobar su Reforma Judicial, ya que las reformas en materia electoral deben estar listas 90 días antes del comienzo del proceso electoral.

“Si Jalisco no aprueba la Reforma Judicial antes del 31 de mayo, el estado entraría en una crisis constitucional”, subrayó el legislador.

Por separado, el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, subrayó que el Congreso local no puede aplazar más el debate sobre los cambios en el Poder Judicial local.

Incluso, el líder de la bancada morenista dijo que ya ni siquiera es relevante si la elección judicial local se efectúa en 2027 o 2028.

“La fecha en que se haga la elección judicial es lo de menos. Lo importante es que haya reforma al Poder Judicial y yo creo que no debería -por responsabilidad del estado de Jalisco con los ciudadanos- estarse postergando una discusión tan relevante. Yo pienso que los ciudadanos y los propios funcionarios del Poder Judicial requieren tener certeza. Se necesita definir como se van a generar las normas y las disposiciones que van a regular este proceso de elección de funcionarios judiciales”, precisó De la Rosa, en entrevista realizada en su oficina del Congreso.

El legislador morenista responsabiliza a la bancada de MC de mantener en la “congeladora” el tema.

De la Rosa fue claro al advertir que, si Jalisco no realiza la Reforma Judicial, podría darse la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Sí (podría intervenir la SCJN), porque el Congreso estaría en un incumplimiento de una disposición constitucional. (…) Esta renuencia de MC para que en el Congreso se discuta esta Reforma nos ha llevado más de un año fuera del término dispuesto por la reforma constitucional. Sí puede ser materia de recurso judicial para obligar al Congreso a cumplir con la disposición que establece la Constitución y de su transitorio en cuanto al cumplimiento de la Reforma en Jalisco.

Incluso, la bancada de Morena podría presentar un recurso legal para que la SCJN obligue al Congreso a aprobar la Reforma al Poder Judicial.

En el caso de Jalisco, la elección judicial incluye la renovación 34 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y 206 jueces locales.

De no hacerse la Reforma Judicial, las sentencias serían impugnables, habría parálisis del sistema de justicia y se vulnerarían los derechos humanos de quien tiene derecho de votar y ser votado, señaló Tonatiuh Bravo.

Por su parte, el coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado, mantiene la calma ante las presiones del bloque opositor de Morena y sus aliados.

Tostado dijo que se tiene que revisar a detalle el fallo de la SCJN, emitido el mes pasado, donde echó para atrás las reformas judiciales en los estados de Nayarit, Guerrero y Durango.

“Vamos muy bien. Es altamente probable que esto (la elección judicial) se posponga al 2028, lo cual ha sido uno de los temas que hemos puesto en el debate de hacer la mejor propuesta en los mejores tiempos posibles”, afirmó el líder de la bancada del partido naranja.

La SCJN echó atrás tres procesos de renovación y la elección del Poder Judicial, dos de ellos abiertamente morenistas (Nayarit y Guerrero), indicó Tostado.

Para no cometer los mismos errores de los Congresos de estos tres estados, Jalisco tiene que revisar con cuidado esos fallos, apunto el líder legislativo naranja.

Uno de los puntos que la SCJN calificó como “inconstitucional” de la elección judicial en Nayarit es el mecanismo de un Comité Estatal único para evaluar candidaturas por contravenir el modelo federal, obligando al Congreso a crear un comité por cada Poder.

En tanto no se de una reforma a escala federal para aplazar la elección judicial federal a 2028, el plazo del 31 de mayo es vigente para que Jalisco avale su Reforma Judicial. Por ello, a la Legislatura jalisciense le quedan menos de 40 días para expedir su Reforma al Poder Judicial.