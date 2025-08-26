Entregan reconocimientos a policías penitenciarios con 30 y 20 años de labor

El director general del DIGPRES, José Antonio López Zaragoza, felicitó a los agentes penitenciarios

En el marco del Día del Personal Penitenciario, un hombre y una mujer que pertenecen al sistema carcelario de Jalisco, con 30 y 20 años de antigüedad, respectivamente, recibieron reconocimientos por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES) de la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ).

Ambos pertenecen a la Policía Estatal Penitenciaria en donde han destacado como custodios por su trayectoria, vocación y dedicación, según informó la SSJ.

“Uno de ellos es Luis Mendoza Ojeda, quien cumplió 30 años de servicio, principalmente orientando y formando a nuevos custodios”, señaló la corporación estatal.

“También fue reconocida Érika Carmen Núñez Márquez, por su destacada trayectoria de más de 20 años en el Centro de Justicia Regional de Tepatitlán y en el Reclusorio Femenil”, agregó.

El director general del DIGPRES, José Antonio López Zaragoza, felicitó a los agentes penitenciarios: “Gracias a Luis, a Érika y a todos los que, día a día, entregan lo mejor de sí. Su esfuerzo sostiene los cimientos de una comunidad de paz y sana convivencia para el bien de las y los jaliscienses”.

Ambos experimentados custodios recibieron la medalla del Consejo Consultivo de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario “por su destacado papel en la construcción de una comunidad y sana convivencia y por contribuir en la reinserción social de miles de personas que buscan nuevas oportunidades”, resaltó la SSJ.