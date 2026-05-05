Guadalajara refuerza estrategia de seguridad; delitos patrimoniales bajan 21%

En el marco de la Mesa de Paz Región Guadalajara, el Gobierno de Guadalajara reportó una disminución del 21 por ciento en delitos patrimoniales, como resultado de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales y estatales.

La sesión fue encabezada por la presidenta municipal Verónica Delgadillo, quien reiteró el compromiso de mantener una colaboración permanente entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la construcción de paz en la ciudad y garantizar condiciones de seguridad para la población.

Durante el encuentro, se acordó reforzar la estrategia mediante una mayor coordinación interinstitucional, así como intensificar las acciones de prevención en entornos escolares y espacios de alta concentración, considerados puntos clave para reducir la incidencia delictiva.

“Tenemos el mismo objetivo: atender las causas y generar condiciones para que la gente pueda vivir en paz”, afirmó la alcaldesa, al destacar que la estrategia local está alineada con la política nacional de seguridad.

Las autoridades participantes subrayaron la importancia del trabajo conjunto que integra acciones operativas, de inteligencia y de prevención social. Además, se informaron avances en la disminución de delitos de alto impacto y en la localización de personas con reporte de desaparición, resultado de la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia.

En la Mesa de Paz participaron representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Fiscalía estatal, la Policía Vial, el C5 Escudo Urbano Jalisco y la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, entre otras dependencias.

Con estos resultados, el Gobierno de Guadalajara reafirma su apuesta por una estrategia integral que combine prevención, coordinación institucional y atención a las causas, como base para avanzar hacia entornos más seguros en la ciudad.