Parque Real estrena centro comunitario con biblioteca, academia y espacios de convivencia

Con una inversión de 29.21 millones de pesos y la renovación de más de siete mil metros cuadrados, el Gobierno de Zapopan inauguró el nuevo Centro La Biblioteca en la colonia Parque Real, un espacio comunitario que concentra servicios educativos, culturales, recreativos y de capacitación para personas de todas las edades.

El proyecto, impulsado a través del Presupuesto Participativo, integra una oferta amplia que incluye la Biblioteca Luciérnaga, una Academia Municipal, el espacio colaborativo Común_n, un salón de usos múltiples, consultorio médico, módulo de Liconsa, así como áreas deportivas y recreativas. La intención es clara: consolidar un punto de encuentro que fomente el acceso al conocimiento, el desarrollo de habilidades y la convivencia comunitaria.

Durante la inauguración, el presidente municipal Juan José Frangie Saade subrayó que este tipo de obras responden directamente a las necesidades expresadas por la ciudadanía. “La gente está contenta de ver que sus impuestos se trabajan y que ese dinero está invertido donde quieren”, señaló, destacando el papel del Presupuesto Participativo como herramienta clave en la toma de decisiones públicas.

El alcalde también enfatizó el impacto social de estos espacios, particularmente en sectores como jóvenes y mujeres, quienes podrán acceder a formación en oficios, áreas de estudio y espacios de trabajo colaborativo. Además, aseguró que la recuperación de espacios públicos contribuye a la reducción de la delincuencia y al fortalecimiento del tejido social.

Por su parte, el director de Obras Públicas e Infraestructura, Álvaro Orozco Gutiérrez, destacó que el proyecto nació directamente de la participación vecinal, lo que lo convierte en una obra con un valor doble: técnico y social. En la misma línea, el director de Participación Ciudadana, Luis Aarón Quiroga Morales, señaló que este espacio representa la materialización de la voz comunitaria, en un contexto donde más de 183 mil personas participaron en el Presupuesto Participativo 2026.

El proyecto también fue fortalecido para ampliar su impacto social. El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, explicó que se integraron nuevos servicios enfocados en la inclusión y el bienestar, como un consultorio médico fijo y un baño incluyente, consolidando al centro como un espacio accesible para todas y todos.

El Centro La Biblioteca albergará tres programas estratégicos del municipio: Luciérnaga, una red de bibliotecas públicas centradas en el aprendizaje; Academias Municipales, orientadas a la capacitación en oficios; y Común_n, espacios gratuitos con conectividad para estudiar y trabajar.

Esta obra forma parte de una estrategia integral en Parque Real, donde se han destinado recursos a infraestructura y programas sociales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Más allá de su infraestructura, el nuevo centro comunitario se proyecta como un lugar donde se construyen vínculos, se comparten conocimientos y se fortalece la vida en comunidad.