Encuentran “falta grave” por contratación de ex conductora de “¿Qué quiere la banda?" en el SIAPA

Luego de una serie de investigaciones, la Contraloría del Estado y el Órgano Interno de Control (OIC) del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) encontraron “falta grave” en la contracción de la ex conductora del programa de televisión “¿Qué quiere la banda?" como asesora técnica de la dirección del organismo encargado del suministro de agua, con un sueldo de poco más de 73 mil pesos mensuales.

La Contralora de Jalisco, Teresa Brito Serrano, informó a medios de comunicación que el expediente fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y que ahora debe ser éste quien decida la posible sanción en contra de cuatro involucrados en los hechos.

Entre los señalados están la propia ex conductora de televisión Elizabeth Margarita Castro Cárdenas y tres funcionarios del SIAPA involucrados en la contratación de dicha persona sin que contara con el perfil profesional requerido para el puesto, aparte de que ella misma reconoció en una transmisión en vivo en redes sociales que aparecía en la nómina del SIAPA aunque estaba “comisionada” en otra dependencia.

En el supuesto de que el TJA contradiga la investigación del OIC y de la Contraloría, éstos tienen la posibilidad de apelar para que el tema se revise en otra instancia.

Teresa Brito recordó que existe otra indagatoria del caso en la Fiscalía Anticorrupción y que esta dependencia deberá resolver desde su ámbito y con sus propias conclusiones.

En relación a dicha investigación, La Crónica de Hoy publicó el pasado 4 de julio que el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tovar dijo -sin darlo como un hecho- que en el caso de Eli Castro podrían configurarse delitos como ejercicio indebido de funciones y peculado.

“JAMÁS ACEPTARÁN QUE ALGUIEN PUEDA TENER ÉXITO”

Este primero de septiembre, día en que la contralora Teresa Brito Serrano dio a conocer que se considera “falta grave” la contratación de Elizabeth Castro en el SIAPA, la ex conductora de televisión posteó en su cuenta de X un mensaje, sin aludir directamente a la investigación en su contra, pero al que ha recurrido reiteradamente como argumento en contra del escándalo que se desató luego de que medios de comunicación dieron a conocer el sueldo y el cargo que ostentaba en el SIAPA:

“Bendecido día mis pasos HOY se los dedico a TODES TODAS TODOS los que piensan sienten y viven en chiquito y que JAMÁS aceptarán que alguien pueda tener EXITO beso a este amor para todos”.