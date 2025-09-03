Guadalajara

Más de 45 mil estudiantes de 133 escuelas públicas serán beneficiados con una inversión conjunta de 70 millones de pesos.

Arranca en El Salto entrega de útiles, uniformes y zapatos escolares

Por Ricardo Gómez

El Gobierno de El Salto, en coordinación con el Gobierno de Jalisco, dio inicio a la entrega de paquetes escolares que incluyen útiles, uniformes, tenis y ropa deportiva para alumnos de nivel básico.

El arranque se realizó en la Secundaria 102 de Santa Rosa y beneficiará a poco más de 45 mil estudiantes matriculados en 133 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria en el municipio.

“Desde que llegué al gobierno de El Salto mi único compromiso es el bienestar de todos y cada uno de nuestros habitantes, y cuando el Gobierno de Jalisco nos hizo una propuesta para traer útiles, uniformes y mochilas, decidimos entrarle”, expresó la presidenta municipal, Nena Farías.

La secretaria de Sistema de Asistencia Social estatal, Priscilla Franco Barba, destacó que el programa busca sumar esfuerzos entre gobiernos locales y estatales para apoyar a los estudiantes que más lo requieren.

La inversión asciende a 70 millones de pesos, aportados en partes iguales por ambos gobiernos: 35 millones cada uno.

El paquete escolar entregado incluye una mochila con útiles de acuerdo con el grado y nivel escolar, un uniforme deportivo de tres piezas y un par de tenis. Con ello se pretende fomentar la igualdad de condiciones en el aprendizaje, además de incentivar la práctica del deporte como parte de un desarrollo integral.

