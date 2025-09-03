Verónica Delgadillo entrega obras por más de 9.5 mdp en Nueve Esquinas

La Presidenta municipal Vero Delgadillo entregó obras de mejora urbana en el barrio de las Nueve Esquinas, con una inversión superior a los 9.5 millones de pesos, resultado de compromisos adquiridos en un Martes Comunitario.

Entrega de obras en las 9 Esquinas (Cortesía)

Las intervenciones abarcaron la restauración de la fuente principal —con renovación de instalaciones hidráulicas, cantera y azulejo—, así como la repavimentación de calles aledañas como Ocampo, Nueva Galicia, Manzano, Leandro Valle, Donato Guerra, Libertad y Colón.

Del presupuesto total, 6.9 millones de pesos se destinaron a vialidades, 1.2 millones a banquetas y 1.5 millones a la rehabilitación de la fuente. “Es una inversión importante (…) pedimos que nos ayuden a cuidarlo, que con los ojos de todos los vecinos se mantenga en buenas condiciones”, expresó Delgadillo.

La alcaldesa subrayó que el trabajo comunitario y el cuidado de los espacios públicos son parte de una estrategia que ha contribuido a reducir en 28% la comisión de delitos en la zona.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz Abarca, informó que continúan las acciones de pavimentación y mejora de banquetas, mientras que la directora de Pavimentos, Elena Zamago, detalló que se realizan trabajos de reencarpetado y señalización horizontal con balizamiento.

Vecinos del barrio reconocieron las obras. Martha Apreciado, representante de los colonos, destacó que las mejoras fortalecen la belleza y funcionalidad de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

En la entrega también participaron la Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, Isabel de la Torre, así como las regidoras Karla Leonardo Torres, Fabiola Cuan y el edil Huberto Trujillo.