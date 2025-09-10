Acuerdan El Salto y empresa privada construir domo escolar en San José del Quince

El Gobierno Municipal de El Salto y la empresa Energía de Occidente de México firman un convenio de colaboración para levantar un domo en la escuela Manuel Durán Cárdenas, ubicada en la delegación San José del Quince.

La presidenta municipal, Nena Farías, señala que la obra es resultado de un esfuerzo conjunto entre autoridades y sector privado. “Este logro es una muestra clara de que cuando sociedad, iniciativa privada y gobierno unimos esfuerzos, la transformación y el progreso llegan más rápido a nuestra gente”, afirma.

La construcción tendrá una inversión superior a los 2 millones de pesos, financiada en su totalidad por la empresa, que la enmarca en su compromiso social con el municipio. El objetivo es brindar a los estudiantes un espacio protegido para actividades escolares, deportivas y eventos comunitarios.

Farías destaca que esta colaboración puede abrir la puerta a más apoyos empresariales, al sumarse a programas como Listo Jalisco y Transforma, que impulsan la entrega gratuita de útiles, uniformes, mochilas y calzado.

De acuerdo con lo firmado, el domo quedará terminado este mismo año y beneficiará no solo a los alumnos, sino también a docentes y familias.

Energía de Occidente de México, con años de operaciones en El Salto, mantiene vínculos estrechos con la comunidad, pues gran parte de sus empleados son originarios del municipio, detallan.