Arrestan a adolescente presunto homicida serial y generador de violencia en Tlaquepaque

Adolescente de 17 años de edad es considerado generador de violencia y homicida serial

En un operativo de la Fiscalía del Estado con apoyo de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fue arrestado un adolescente de 17 años, “considerado un objetivo de alta peligrosidad al estar involucrado en más de cinco carpetas de investigación por distintos delitos, entre ellos homicidios”.

El operativo fue encabezado por la Comandancia de Adolescentes en Conflicto con la Ley. Al muchacho, según la Fiscalía, se le identifica como presunto generador de violencia en la zona de San Pedro Tlaquepaque.

“Entre las carpetas de investigación que pesan en su contra por homicidio calificado, está una indagatoria por la muerte de un hombre ocurrida en la colonia El Campesino, en San Pedro Tlaquepaque”, agregó la dependencia.

“El señalado y otro masculino, tras una discusión con la víctima, lo habrían atacado utilizando un arma de fuego. Según se presume, el copartícipe habría disparado de manera directa contra el masculino víctima luego de recibir órdenes del adolescente”, agregó la Fiscalía pero no precisó fecha, lugar del crimen ni algún otro dato.

Se dijo que su captura fue posible tras obtener y ejecutar una orden de aprehensión a través del Juez Vigésimo de Control y Justicia Integral para Adolescentes.

Después de su detención, el menor de edad fue trasladado -en medio de un aparatoso dispositivo- de las instalaciones de la Fiscalía del Estado hacia “un complejo penitenciario para continuar con el proceso penal que permita obtener una sentencia”.

Vehículos artillados participaron en el traslado del menor, presunto homicida

Las indagatorias para esclarecer la responsabilidad del adolescente arrestado corren a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

De acuerdo a la ley actual, el menor podría estar preso hasta que cumpla 27 años. La Fiscalía tampoco precisó si el adolescente pertenece a alguna célula criminal ni los motivos por los que cometía los actos delictivos.