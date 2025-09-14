Hay 19 ayuntamientos que adeudan 56 laudos a ex trabajadores, por lo que se pide sanción a alcaldes

El gobierno de Guadalajara acumula 22 laudos sin pagar a ex trabajadores municipales. Algunos juicios ganados por ex trabajadores datan de hace 15 años.

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco notificó que hay 56 laudos ganados por ex trabajadores municipales, los cuales no han sido pagados por 19 ayuntamientos, por lo que se pide que se suspenda de su cargo por 15 días sin goce de sueldo a los presidentes municipales, y en algunos casos incluye a los síndicos y regidores.

Durante la sesión del pleno del Congreso efectuada el jueves pasado, se dio cuenta del listado de ayuntamientos incumplidos, destacando el caso del Gobierno de Guadalajara que acumula 22 laudos sin pagar.

Los laudos son juicios ganados por ex servidores públicos que fueron despedidos en forma injustificada en administraciones anteriores. Hay juicios que tienen hasta quince años y aún así las autoridades municipales no los quieren pagar.

Después de los 22 laudos sin pagar del Ayuntamiento de Guadalajara, le siguen seis casos del Ayuntamiento de Zapopan, cuatro de Puerto Vallarta, tres de Tala, tres de Tlaquepaque, dos de Tonalá, dos de Tlajomulco, dos de Colotlán, dos de El Salto, dos de Lagos de Moreno y dos de Cuautitlán.

Con un lado sin pagar están Tamazula, La Huerta, Ocotlán, Tototlán, Sayla, Amatitán, San Cristobal de la Barranca y Hostotipaquillo.

Los 56 casos sin pagar deberán ser estudiados por la Comisión de Gobernación y Desarrollo Municipal, que preside la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, donde se tendrá que votar si procede aplicar la sanción que propone el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, de suspender a los actuales presidentes municipales por un lapso de 15 días, sin goce de sueldo.

…