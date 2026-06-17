Los tacos rosas conquistan el Mundial y se convierten en la tendencia del momento

Mientras las selecciones disputan cada partido del Mundial, una tendencia comienza a destacar más allá de las jugadas, los goles y las celebraciones. Se trata de los tacos rosas, un accesorio que ha ganado protagonismo en los pies de diversos futbolistas y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre aficionados, medios de comunicación y usuarios de redes sociales.

Lejos de ser una simple elección estética, el auge de este color responde a una combinación de factores que incluyen moda, marketing y visibilidad dentro del terreno de juego. El rosa rompe con los diseños tradicionales del calzado deportivo, permite que los jugadores destaquen de inmediato y les ayuda a proyectar una identidad propia frente a millones de espectadores.

Como suele ocurrir en el fútbol, las tendencias que nacen en la cancha no tardan en trasladarse a las gradas y a los aficionados. Cada vez más personas buscan incorporar este estilo a sus partidos, entrenamientos o actividades cotidianas relacionadas con el deporte.

Para quienes desean sumarse a esta moda, Amazon México cuenta con diversas opciones de calzado que siguen la tendencia de los tacos rosas.

Entre las alternativas destaca el modelo PUMA Future 9 Match FG/AG, que combina tonos rosa, aqua y blanco en un diseño llamativo. Además de su aspecto visual, ofrece ajuste mediante cordones, amortiguación moderada y una estructura ligera pensada para brindar comodidad durante entrenamientos y partidos. Actualmente se encuentra disponible por 1,994 pesos.

PUMA Future 9 Match FG/AG (Amazon)

Otra opción es el Adidas X Speedportal.4 Flexible Ground, diseñado en color Team Shock Rosa con detalles en blanco y negro. Su construcción flexible favorece la movilidad natural del pie, mientras que su ajuste seguro y peso ligero lo convierten en una alternativa para jugadores que buscan comodidad y agilidad. Su precio ronda los 1,503 pesos.

Adidas Unisex-Adult X Speedportal.4 Flexible Ground Soccer Shoe (Amazon)

Para quienes buscan una opción más accesible, los FG Long Spikes ofrecen una combinación de tracción y estabilidad para césped natural. Incorporan una suela de TPU resistente y un diseño tipo calcetín que mejora el ajuste en el tobillo, características que favorecen movimientos rápidos y cambios de dirección. Su costo es de aproximadamente 786 pesos.

FG Long Spikes (Amazon)

Dentro de la misma gama se encuentran los tacos LEOCI, fabricados para brindar comodidad, ligereza y absorción de impactos. Su suela de TPU proporciona un agarre firme en superficies duras y secas, ayudando a mejorar la estabilidad durante el juego. Este modelo puede encontrarse por alrededor de 829 pesos.

LEOCI (Amazon)

Finalmente, los tacos Klenvirola apuestan por un diseño de botín alto con cuello tipo calcetín que envuelve el tobillo para ofrecer mayor seguridad en movimientos intensos. Su construcción con cuero sintético y materiales ligeros busca mantener el equilibrio entre comodidad, control y rendimiento. Su precio es cercano a los 845 pesos.

Klenvirola (Amazon)

Con el Mundial como escaparate global, los tacos rosas demuestran que el fútbol también marca tendencias fuera del marcador. Lo que comenzó como una elección de estilo para algunos jugadores hoy se perfila como uno de los accesorios más populares de la temporada entre aficionados que buscan destacar dentro y fuera de la cancha.

Todas estas opciones se encuentran disponibles en Estadio Amazon.