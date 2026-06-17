Sentenciada a 37 años en Jalisco tiene 21 cargos en EU; enganchaba adultos mayores con apps de citas

Una mujer presa en el Reclusorio de Puente Grande cumpliendo una sentencia de 37 años y seis meses, por la desaparición de un ciudadano norteamericano, tiene cuentas pendientes con la justicia de los Estados Unidos, pues está señalada por robar e incluso narcotizar a personas de la tercera edad a quienes conocía a través de sitios cibernéticos de citas.

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la condena de la "estafadora romántica"

La Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Las Vegas tiene formulados 21 cargos en contra de Aurora Phelps, de 44 años de edad, por “estafa romántica”, consistente en seducir a hombres mayores, que enganchaba a través de Internet, y robarles su dinero.

La señalada, quien de acuerdo a lo difundido por la Fiscalía estadounidense, tenía residencia en Las Vegas, Nevada, y en Guadalajara, Jalisco, está acusada de siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de fraude postal, seis cargos de fraude bancario, tres cargos de robo de identidad y dos cargos de secuestro.

“Según las acusaciones contenidas en la acusación formal modificada, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 9 de diciembre de 2022, Phelps conocía a hombres mayores por medio de sitios web o servicios de citas, y luego los conocía en persona. Parte de su plan era drogar a los hombres para obtener acceso no autorizado y robar dinero de sus cuentas financieras para beneficiarse personalmente a sí misma y a los miembros de su familia”, señaló la Fiscalía.

La corporación norteamericana agregó que la acusación en contra de la sentenciada se deriva de una investigación de dos años realizada por la División del FBI de Las Vegas. La acusación formal fue presentada por un gran jurado federal en septiembre de 2023.

“En las estafas de romance, el estafador gana el afecto y la confianza de un individuo desprevenido, luego utiliza la ilusión de una relación romántica o cercana para manipular y/o robar a la víctima. Estos esquemas no solo causan pérdidas financieras, sino que también tienen un profundo impacto en la vida de las víctimas”, indicó la Fiscalía estadounidense para explicar el tipo de crimen por el que se tiene acusada a la mujer.

CASO POR EL QUE FUE CONDENADA EN MÉXICO

El 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan, Aurora Phelps y Robert Erbach, un pensionado de 67 años, con estancia en Ajijic, municipio de Chapala, acordaron conocerse a través de la plataforma Tinder.

Aurora Phelps tiene 21 cargos en EU

El extranjero acudió a la cita en un vehículo BMW con placas de circulación del Estado de California, y junto con la mujer se trasladó a Nayarit. Ya no se supo más de él.

Posteriormente, Aurora fue detenida cuando se encontraba en posesión y conducción del vehículo propiedad de Robert, a quien ya se había reportado como desaparecido.

La arrestada fue llevada al penal femenil de Puente Grande, en donde quedó vinculada a proceso, dentro del cual, el pasado 11 de junio se le impuso una pena de 37 años y seis meses de prisión, así como al pago de una multa, por el delito de desaparición cometida por particulares. La Fiscalía de Jalisco no precisó el monto de la multa ni de la reparación del daño.

La dependencia estatal asegura que el extranjero que fue víctima de Aurora Phelps, nunca fue localizado, pero existen versiones periodísticas de que fue hallado muerto unos días después de su desaparición.

Aurora Phelps utilizaba diferentes identidades: Aurora Álvarez, Aurora Flores, Aurora Velasco, Aura, Bora, Sissy, Boriyas, entre varios más.

En los casos por los que se le involucra en los Estados Unidos, se cuentan tres que terminaron con la muerte de las víctimas.

La acusada también habría estafado a mujeres y se presume que narcotizaba a sus víctimas con gotas de medicamentos.

Aparte del caso por el que recibió la condena, la mujer tendría otros casos similares en Jalisco. El FBI buscaría la extradición de la acusada para que responda ante la justicia estadounidense.