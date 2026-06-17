Diputados no asisten a Comisión y ello canceló aprobación de reformas sobre reclutamiento en Jalisco

La legisladora Norma López dialoga con el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Al acudir únicamente dos de los siete diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, no se pudo votar el dictamen de reformas para tipificar el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Jalisco.

A la sesión ordinaria programada para la 1 de la tarde, solo acudieron los legisladores Norma López, de Morena y el legislador sin partido, Alejandro Puerto.

Los cinco diputados que no se presentaron en el salón “Guillermo Ramos Ruiz” fueron: Miguel de la Rosa (Morena), Cuquis Camarena (PRI), Isaías Cortés (PAN), José Luis Tostado (MC) y Enrique Velázquez (Hagamos).

Al no existir quórum (asistencia mínima de diputados) la legisladora Norma López, expresó lo siguiente:

“De nueva cuenta me da pena y tristeza ver como los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, no les interesa legislar para resolver los problemas que afectan a todo el pueblo de Jalisco. (…) Aquí podemos hacer libremente el uso de la voz y exponer los argumentos que correspondan y que dichos argumentos los conozca el pueblo de Jalisco, pues esto no es un Big Brother o una Casa de los Famosos, en donde tengamos que esconder la información. Tenemos que ser transparentes con lo que se dictamina”, subrayó.

La reforma presentada por la diputada de MC, Mónica Magaña, el legislador del PT, Leonardo Almaguer y la propia Norma López, plantea incluir el delito de reclutamiento en el Código Penal y establecer sanciones que van de 15 a 30 años de prisión para quienes recluten menores de edad y considerar agravantes cuando el delito sea cometido por familiares, tutores, servidores públicos y personas responsables de su cuidado.

La diputada Norma López lamentó que algunos diputados que tienen diferencias con el dictamen o con la forma de conducir la Comisión, simplemente no acudan a sesionar, cuando el tema atiende un problema que lesiona a miles de familias en Jalisco.

“Lo único que les interesa es generar narrativas que los llevan a la obtención de votos en cada una de las elecciones y no las problemáticas reales. Tan es así que hoy se iba a discutir el dictamen que resolvía la iniciativa de la diputada Mónica Magaña, Leonardo Almaguer y su servidora Norma López, respecto a reclutamiento, que es un tema que ha lesionado a Jalisco y por lo visto tampoco lo quieren resolver”, dijo en tono de molestia

Antes de esa sesión, se realizó una primera reunión a las 11 de la mañana, en la que el legislador de Morena, Miguel de la Rosa, había propuesto retirar el dictamen de las reformas de reclutamiento, para un nuevo análisis. Sin embargo, al existir un empate a tres votos, el tema se trabó y se convocó a la segunda sesión a la 1 de la tarde, con los resultados ya descritos, en lo que cinco diputados no se presentaron a sesionar.