Instalan 19 pantallas gigantes en La Minerva para concierto de Maná

Pantallas para el concierto de Maná en La Minerva

La zona de La Minerva, a la entrada al poniente de Guadalajara, se ha convertido en lo que será el escenario para el concierto gratuito que la noche de este miércoles 17 de junio, ofrecerá la banda de rock latino Maná, como parte de los festejos por el Mundial de Futbol 2026.

El gobernador Pablo Lemus junto con los titulares de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ofrecieron algunos pormenores sobre el evento.

Lorena Martínez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento, informó que se han instalado 16 pantallas gigantes en los corredores de la Avenida Vallarta y tres macropantallas alrededor de La Minerva.

¡Estamos a unas horas del concierto gratuito e histórico de @manaoficial en La Minerva! Si asisten, tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Nos vemos en la noche para disfrutar de la música y seguir con el ambiente del Mundial Al Estilo Jalisco. pic.twitter.com/TKJE3y4SPV — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 17, 2026

La funcionaria dijo que el equipo de sonorización que se utilizará garantiza una experiencia sin igual debido a la calidad de las bocinas que se usarán.

Sergio Ramírez, titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, indicó que el ingreso a la zona para el público será por el lado de la calle Aurelio Aceves, cerca de Los Arcos, y que se espera una multitud de 150 mil asistentes.

Logística del concierto

Agregó que el pronóstico es de lluvia ligera a eso de las 9:00 pm, por lo que recomendó usar un ligero rompimientos o impermeable.

Habrá poco más de mil elementos de diferentes corporaciones de seguridad y emergencia, según señaló.

El ingreso será entre las 12 del mediodía y las 2:00 de la tarde, señaló Sergio Ramírez.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad, recomendó acercarse en transporte público, que ofrecerá servicio hasta las 12 de la noche.

Agregó que no se podrá ingresar bebidas alcohólicas, banderas, carreolas, mascotas e instrumentos musicales, entre otros objetos.

La zona está bloqueada parcialmente a la circulación en vehículos, por lo que se recomienda usar rutas alternas.