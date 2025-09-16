Misterio: aparecen en Ojuelos 6 cadáveres; Fiscalía dice que el domingo esos cuerpos estaban en Zacatecas

Los cadáveres de cuatro hombres y dos mujeres cuyas identidades se desconocen, habrían sido trasladados impunemente de un predio en el municipio de Pinos Zacatecas, para ser abandonados en territorio de Jalisco, en la localidad de Ojuelos.

La Fiscalía de Jalisco informó que dio inicio a una carpeta de investigación tras el hallazgo este martes 16, de esos seis cuerpos en un predio despoblado del municipio antes señalado, “a unos metros del límite territorial con el municipio de Pinos, Zacatecas, sin embargo se presume que las víctimas fueron asesinadas en aquella entidad”.

El Ministerio Público tuvo conocimiento del caso luego de un reporte al número de emergencias 911 en relación con “algunas personas inconscientes en un predio de la comunidad de Morenitos, Jalisco, a cuatro kilómetros de Zacatecas”.

“En el sitio los primeros respondientes -o sea, los policías que llegaron antes que nadie al lugar- indicaron que se trataba de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres, envueltos en cobijas y bolsas de plástico, con amarres y algunos con el rostro cubierto; todas las víctimas contaban con huellas de violencia”, añadió la Fiscalía de Jalisco.

Pero, por las “labores de inteligencia de la Fiscalía de Jalisco se puede presumir que los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a 33 kilómetros del punto donde fueron localizados este martes”.

La Fiscalía resaltó que “el domingo en redes sociales se difundió un video en el que se observa un tramo carretero de Zacatecas con las víctimas en el piso, e incluso medios de comunicación locales difundieron el hallazgo”.

En efecto, medios de comunicación de aquella entidad federativa señalaron el hallazgo, sin embargo, también publicaron que este 15 de septiembre, el Fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, manifestó que resultó falso el reporte y solicitó a la prensa verificar la información antes de difundirla.

Aparte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, dijo que no eran cuerpos humanos sino bolsas de basura y que se realizaron patrullajes muy extensos en el área de Ojuelos, sin algún resultado.

Contrario a lo dicho por los funcionarios zacatecanos, la Fiscalía de Jalisco afirma que “se ha logrado advertir, con base en sus ropas, que al menos una de las víctimas encontradas el domingo pasado en Pinos, Zacatecas, está entre las abandonadas este martes en Ojuelos”.

Agregó la Fiscalía que sin importar la forma en que los cuerpos llegaron a esta entidad, existe el “compromiso de esclarecer este y todos los hechos violentos”.

Se dijo además que los peritajes continuarán para determinar la identidad de cada una de las víctimas.