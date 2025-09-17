“Alguien se trató de pasar de listo” trayendo cadáveres de 6 asesinados en Zacatecas, al lado de Jalisco: Lemus

El misterio de los seis cadáveres que aparecieron este martes en territorio de Ojuelos, Jalisco, y que presuntamente estaban el domingo 14 del lado de Zacatecas, motivó la intervención en forma de reclamo por parte del gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Alguien se trató de pasar de listo moviendo estos seis cuerpos que fueron ejecutados en Zacatecas, pasándolos del lado de Jalisco; esto ya había ocurrido en otras ocasiones”, enfatizó el mandatario estatal.

Agrego que ya informó del caso a la titular del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, y pidió que “estos seis asesinatos entren a la estadística de Zacatecas y no a la de Jalisco”.

Lemus reitero que la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación, y que dentro de las indagatorias se van a revisar las cámaras del sistema de videovigilancia para detectar qué fue lo que pasó.

La Fiscalía ya había informado este martes 16 que dio inicio a una indagatoria tras el hallazgo de los cadáveres de cuatro hombres y dos mujeres cuyas identidades se desconocen, en un predio de la comunidad de Morenitos, Jalisco, a cuatro kilómetros de Zacatecas.

La corporación detalló que los occisos estaban envueltos en cobijas y bolsas de plástico, con amarres y algunos con el rostro cubierto, y que todos presentaban de huellas de violencia.

Aparte, aseguró que por las “labores de inteligencia de la Fiscalía de Jalisco se puede presumir que los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a 33 kilómetros del punto donde fueron localizados este martes”.

Resaltó que “el domingo en redes sociales se difundió un video en el que se observa un tramo carretero de Zacatecas con las víctimas en el piso, e incluso medios de comunicación locales difundieron el hallazgo”.

Por su parte, el Fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, manifestó que resultó falso el reporte y solicitó a la prensa verificar la información antes de difundirla.

Mientras tanto, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, dijo que no eran cuerpos humanos sino bolsas de basura y que se realizaron patrullajes muy extensos en el área de Ojuelos, sin algún resultado.