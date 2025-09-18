Muere en extrañas circunstancias joven doctora residente en la Clínica 46 del IMSS

FOTO: Google maps

Una joven médico residente de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, murió durante su turno de guardia, en circunstancias que no han sido aclaradas.

Aunque de manera extraoficial se sabe que el deceso de Nicole Stark Carrillo, de 27 años de edad, se debió a una asfixia o intoxicación por causas a determinar, la Fiscalía de Jalisco señala que aún faltan los estudios histopatológicos que ayudarían a establecer qué fue lo que le pasó.

La joven profesionista realizaba su especialidad en anestesiología, llegó a su turno el 15 de septiembre a las 7:00 de la mañana y estuvo en quirófano atendiendo pacientes, pero sufrió un desmayo, del cual se recuperó y fue revisada en el área de urgencias.

Posteriormente y dado que no se hallaba completamente bien, se fue a recostar en una camilla afuera del quirófano, y luego, alrededor de las 6:00 de la mañana, descubrieron que había fallecido.

En la Fiscalía del Estado, a través del área de Puestos de Socorro, se abrió la carpeta de investigación del caso, pero se informó que se está a la espera de los estudios a ciertos órganos de la profesionista para determinar qué provocó su muerte.

En relación al caso, el IMSS emitió un comunicado de prensa en el que afirma que “lamenta profundamente la pérdida y brinda acompañamiento a los familiares de la doctora”.

Agrega que luego de que se reportó el estado de inconsciencia de la residente “se le brindó atención de inmediato”; sin embargo, “a pesar de los esfuerzos del personal de salud, la paciente falleció, por lo que se realizo el reporte a las autoridades ministeriales”.

Señala que “personal de Trabajo Social apoya a los familiares en los procesos requeridos, y que directivos de Prestaciones Médicas, Servicios Jurídicos y del HGR No. 46 acudieron al hospital y colaboran con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos".