Tembló en Jalisco este 22 de septiembre; no se reportan daños

La Unidad Estatal de Protección Civil (PCJalisco) informó que la mañana de este lunes se registró un sismo con magnitud de 5.3 grados, con epicentro ubicado a 156.9 kilómetros al suroeste de Punta Pérula, municipio de La Huerta, con una profundidad de 10 kilómetros.

“El evento ha sido revisado y confirmado por los Servicio Sismológico Nacional y por nuestra Red Sísmica Jalisco”, señaló PCJalisco.

La corporación agrego que no se reportan afectaciones y que se mantiene el monitoreo constante de la zona.

También indicó que de acuerdo al Centro de Alertas de Tsunamis de la Secretaría de Marina, no se espera generación de tsunami en las costas de México.