2 de octubre no se olvida: Sheinbaum reitera compromiso con la no repetición de crímenes de Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició la Conferencia del Pueblo recordando la fecha del 2 de octubre, al subrayar que “no se olvida” la violencia ejercida contra estudiantes en 1968. Durante su intervención, la mandataria dio lectura al acuerdo en el que se reconocen aquellos hechos como crímenes de lesa humanidad, responsabilidad que incluso fue admitida en su momento por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

En el documento leído, se establece que en su gobierno no habrá represión ni privación ilegal de la libertad, y se rechaza el uso de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como la práctica de tortura, desaparición forzada y otros tratos crueles que históricamente han buscado destruir o silenciar a un sector de la sociedad mexicana.

Sheinbaum sostuvo un compromiso solemne para que las Fuerzas Armadas nunca se utilicen en contra del pueblo de México y garantizar que hechos como los del 2 de octubre no se repitan.

La presidenta también envió un mensaje de solidaridad y afecto a los familiares de las víctimas de la represión de 1968, reiterando que su gobierno mantendrá viva la memoria histórica y trabajará por la justicia y la no repetición.