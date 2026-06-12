Porque “es un negocio familiar” del alcalde, diputados de MC frenan concesión del Rastro municipal de Tonalá

El tema lo denunció la diputada de MC, Monserrat Pérez Cisneros, durante la sesión del Congreso.

Se cae la Asociación Público Privada (APP) que solicitó al Congreso local, el gobierno de Tonalá, para que una empresa opere el rastro de ese municipio por los siguientes 25 años.

En la sesión del Congreso de este viernes, la bancada de MC solicitó sacar de la discusión de la orden del día, el dictamen que tenía el respaldo de Morena y sus aliados.

La diputada de MC, Monserrat Pérez Cisneros, explicó que la empresa que haría la Asociación Público Privada para administrar el rastro de Tonalá -Valor en Alimentos Kárnicos SA- tuvo como socios fundadores a tres hermanos del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, lo que representa un acto irregular, por lo que se detuvo el dictamen y se regresó para su análisis a la Comisión de Hacienda del Congreso.

“Yo creo que con esta exposición que, además está documentalmente apoyada, y que procuré ser muy clara de toda la historia que hay detrás de esto, porque es un acto de corrupción que se está confabulando, pero, que no podemos ninguno de nosotros ser cómplices y ser partícipes. Entonces, con todo esto, yo lo que pensaría es que el Ayuntamiento de Tonalá haga lo conducente, revise la iniciativa que se está presentando, genere lo que le estamos pidiendo y vuelva a esta Soberanía con las pruebas documentales correspondientes”, expuso.

La diputada de Hagamos, Valeria Ávila, representante del distrito 20 de Tonalá, aclaró que el dictamen se corrigió a tiempo y agregó que si el Ayuntamiento morenista busca concesionar el rastro, es porque el Gobierno de Jalisco, no asigna recursos al municipio y tiene que explorar las asociaciones público privadas como una vía para prestar el servicio de rastro.

“Entonces, aquí no hay un acto de corrupción, lo que hay es un acto de criminalidad fiscal de quienes no coinciden con ustedes y es lo único que quiero decir. Y vamos a defender la autonomía de los municipios y vamos a defender la justicia social y la justicia fiscal, porque aquí no pierden 38 diputadas y diputados, pierden los 650 mil habitantes de Tonalá y todos los habitantes que decidieron por voto popular no ser gobernados por Movimiento Ciudadano”, respondió.

El dictamen se retiró de la sesión del Congreso y se devolvió a la Comisión de Hacienda, que preside la diputada Gabriela Cárdenas, para su revisión.

La legisladora de MC, Monserrat Pérez Cisneros, dijo que el expediente completo debe ser entregado de nueva cuenta por el gobierno de Tonalá, si aspira a que se autorice la APP para el rastro municipal.