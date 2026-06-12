Tormenta y basura desbordan canal; Policía de Guadalajara lo destapa

Policías de Guadalajara auxiliaron a la ciudadanía. FOTO: Redes sociales

La tormenta que se precipitó la noche de este viernes, casi en punto de las 20:00 horas, así como la basura que se acumula por ciudadanos de poca responsabilidad, provocaron que se desbordara el canal de la Calle Gómez de Mendiola, cerca de su cruce con Cairo, en la Colonia Rinconada de San Andrés, al oriente de Guadalajara.

Vecinos de la zona hicieron reportes porque las calles aledañas comenzaron a inundarse con el riesgo de que las viviendas también quedaran anegadas.

Ante la situación de emergencia, la Comisaría de Guadalajara, lejos de quedarse sólo en canalizar el llamado de auxilio a Protección Civil y Bomberos, destinó patrullas para que acudieran a verificar los reportes y tratar de apoyar a los vecinos.

Pero los agentes no sólo fueron a confirmar la situación de riesgo, sino que tomaron el asunto en sus manos sin esperar al personal al que le corresponde ese tipo de casos, que por cierto tuvo más reportes similares que atender por la precipitación pluvial que azotó al mismo tiempo diversas colonias tapatías.

Los guardianes del orden se metieron con todo y uniformes a remover la basura, echar a las cajas de las patrullas pickup cacharros y objetos que obstruían el flujo del agua y destapar el desbordado canal, con lo que la situación de emergencia y el riesgo de inundaciones quedaron bajo control.

Policías de Guadalajara auxiliaron a la ciudadanía. FOTO: Redes sociales

El Gobierno Municipal de Guadalajara ha realizado una campaña comunitaria para ir a diversos puntos de la metrópoli y recoger grandes cantidades de basura; sin embargo, en varios casos los desechos vuelven a las calles y son la causa de encharcamientos y cierres de paso a desnivel, ahora que ha comenzado el temporal de las típicas tormentas en la capital de Jalisco.

SUSPENDEN TRANSMISIÓN DEL EU-PARAGUAY EN EL CENTRO HISTÓRICO

Por la tormenta eléctrica que cayó la noche del viernes, las autoridades municipales cancelaron la transmisión del partido entre Estados Unidos y Paraguay, que como parte del Mundial de Futbol 2026, se proyectaría en el FIFA Fan Festival del Centro Histórico de Guadalajara.

El ayuntamiento tapatío informó que además debido al fuerte aguacero, brigadas de Protección Civil y Bomberos municipales con apoyo de personal de otras áreas estuvieron atendiendo puntos afectados para retirar árboles caídos y liberar vías anegadas.