DIF Tlaquepaque entrega apoyos a 95 familias afectadas por lluvias

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tlaquepaque entregó apoyos a 95 familias de seis colonias que reportaron daños en sus viviendas a causa del temporal de lluvias, en cumplimiento a las indicaciones de la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura de atender con prontitud a la población afectada.

La distribución se realizó con la presencia de la presidenta del Patronato del DIF, María del Carmen Curiel Aldaz, quien además escuchó directamente a las y los vecinos sobre las afectaciones en sus hogares.

Cada paquete incluyó una despensa con alimentos básicos, colchoneta, dos kits de higiene personal, sueros vida oral y cobijas para brindar alivio inmediato frente a la humedad y el frío.

Las colonias beneficiadas en esta entrega fueron Las Huertas, El Vergel, La Duraznera, Juan de la Barrera, Villa Fontana y Hacienda del Real, donde se identificaron viviendas con daños ocasionados por la intensidad de las precipitaciones.

La presidenta municipal destacó la importancia de una reacción rápida: “La instrucción al organismo asistencial es priorizar y agilizar el apoyo a las familias que lo necesitan, pues la rapidez en la respuesta resulta fundamental”.

En tanto, la presidenta del Patronato del DIF municipal, María del Carmen Curiel Aldaz, subrayó: “Estar aquí, escucharlas y entregarles personalmente este apoyo no solo atiende una necesidad material, sino que transmite un mensaje de solidaridad. Desde el DIF Tlaquepaque seguiremos de cerca su situación”.

El organismo informó que mantiene activos los protocolos de atención para evaluar y canalizar apoyos adicionales. Esta mañana, personal de Trabajo Social realizó inspecciones en la colonia La Duraznera, donde se prevé otorgar menaje de casa una vez concluido el diagnóstico.

Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque y el DIF municipal reiteraron que la coordinación y la respuesta inmediata son pilares para la protección de las familias en situaciones de contingencia.