Arena Guadalajara abre sus puertas con concierto de Maroon 5

La Arena Guadalajara fue inaugurada con un espectáculo de talla internacional a cargo de la agrupación estadounidense Maroon 5, lo que marca el inicio de una nueva etapa para el entretenimiento en la capital jalisciense.

Con este foro, Jalisco apuesta por ampliar su oferta cultural y turística, generando beneficios económicos y atrayendo visitantes tanto de placer como de negocios mediante la integración de paquetes turísticos con hoteles, restaurantes y aerolíneas.

Durante la inauguración, Mario Javier Barriga Moreno, director general de la Arena Guadalajara, destacó que el objetivo es ofrecer experiencias únicas que motiven a los visitantes a planear un viaje completo a la ciudad. “Invitamos a los turistas a vivir la experiencia de escuchar a su artista favorito en un inmueble diseñado y pensado con todas las comodidades”, afirmó.

El recinto fue concebido bajo estándares globales y equipado con tecnología de punta para garantizar espectáculos de la más alta calidad. Su diseño permite atender diferentes tipos de eventos, desde conciertos de 360 grados y presentaciones privadas, hasta deportes como basquetbol o exhibiciones de monster trucks, todo con un enfoque en logística, hospitalidad y comodidad para los asistentes.

En los próximos meses, la cartelera contempla artistas como Yuri, José Madero, Fey, Lupita D’Alessio, Gloria Trevi y los shows “2000 x siempre”, “90s Pop Tour”, entre otros. Tan solo en el último trimestre de 2025, el foro sumará 20 eventos, mientras que para el próximo año se espera alcanzar una programación cercana a las 100 presentaciones, lo que significará un promedio de 800 a mil 500 empleos generados por cada espectáculo.

La operación de la Arena Guadalajara estará a cargo de Zignia, empresa con experiencia en el sector que anualmente ofrece entretenimiento a más de 2.5 millones de personas en recintos como la Arena Monterrey y la Arena Ciudad de México. Con capacidad para 20 mil espectadores, el nuevo foro buscará consolidar alianzas estratégicas con cámaras empresariales y asociaciones locales para posicionar a Guadalajara como la capital del entretenimiento en México.

