Tlaquepaque invita a jóvenes a tramitar su cartilla militar antes del 15 de octubre

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento Militar, hizo un llamado a los jóvenes de la clase 2007 y a los remisos —personas de hasta 39 años y 11 meses— para aprovechar los últimos días del periodo de reclutamiento y tramitar su Cartilla del Servicio Militar Nacional.

El jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento, Arnulfo Pizano Rodríguez, informó que el trámite estará disponible hasta el 15 de octubre, y después de esa fecha los interesados deberán esperar al siguiente año para realizarlo.

“Es importante que los jóvenes cuenten con su cartilla militar y comprendan su valor. Hoy en día, muchos desconocen su función, pero es un documento que siempre tendrá vigencia. Invitamos a todos los interesados a que acudan y aprovechen este periodo”, señaló Pizano Rodríguez.

El funcionario explicó que este documento se expide a jóvenes de la clase 2007, así como a los remisos, es decir, quienes nacieron hasta 1987 y no realizaron el trámite al cumplir 18 años.

Los interesados deben acudir a las oficinas de Reclutamiento con los siguientes documentos: identificación oficial (INE), acta de nacimiento certificada, CURP, comprobante de domicilio y comprobante del último grado de estudios, todos en original y copia. Además, deberán presentar cuatro fotografías tamaño credencial, en papel mate y sin retoque.

El servicio se ofrece de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en la oficina de Reclutamiento, ubicada dentro del Registro Civil No. 1, en calle Las Torres #238, colonia La Capacha. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 33 38 37 13 79.