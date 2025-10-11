Zozobró en Vallarta el Marigalante, réplica de la Santa María, la carabela de Colón

El Marigalante zozobró tras 33 años de surcar la mar vallartense

Zarpó en 1992 para hacer las delicias de los turistas en Puerto Vallarta. Se decía que era una réplica de la Santa María, la carabela de Cristóbal Colón que junto con La Niña y La Pinta, arribó al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. Y precisamente en el mismo mes y casi el mismo día, este 10 de octubre de 2025, el Marigalante, zozobró con sus 700 toneladas de peso.

Fue construido en 1987 pero inició sus viajes un lustró después, en conmemoración de los 500 años del Descubrimiento de América.

Su estructura de vetusto galeón se convirtió en símbolo de Puerto Vallarta; quienes alguna vez disfrutamos de sus paseos recordamos con nostalgia el habernos sentidos como si fuéramos parte de la tripulación de un barco pirata.

El Marigalante era símbolo del puerto

En los atardeceres del puerto era típico verlo arribar lanzando al aire fuegos artificiales que iluminaban el ocaso, y los estallidos de los cohetes mezclados con la algarabía de los paseantes, que regresaban “entonados”, gracias a la barra libre incluida en su itinerario.

FOTO: Vallarta mágico

Ahora que la embarcación yace en el fondo del océano vallartense, hay quienes, entre broma y vera, proponen un tour de buceo para que los turistas se sumerjan hasta donde ya descansan las ruinas del Marigalante.

Protección Civil Jalisco reporta que esta tarde, debido a problemas mecánicos en las bombas de achique, se hundió la embarcación "Marigalante" a la altura de Mismaloya, Puerto Vallarta.



El barco no transportaba turistas, la tripulación de 9 personas, se encuentra a salvo y sin… pic.twitter.com/SwCgmjC6Zt — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 11, 2025

Medios de comunicación locales indicaron que el hundimiento del peculiar barco se registró cuando la tripulación intentaba regresar a tierra firme para realizar reparaciones técnicas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el Marigalante zozobró debido a problemas mecánicos en las bombas de achique; que el incidente marítimo se dio cerca de Mismaloya y que la singular nave no transportaba turistas, sólo la tripulación de nueve personas, quienes quedaron a salvo gracias a la intervención oportuna y coordinada de los elementos de Protección Civil Jalisco, Secretaría de Marina y Bomberos de Puerto Vallarta.

Lemus aseguró que el hundimiento del galeón no está considerado como parte de las afectaciones de la tormenta tropical “Raymond”, que durante estos días ha mantenido en alerta a los estados del occidente de México.