Impulsa Tlajomulco proyecto para abasto de agua a futuro

El gobierno de Tlajomulco desarrolla el proyecto denominado “circuito multifuncional”, una estrategia con la que busca fortalecer el abasto de agua potable en el municipio mediante la integración de su sistema hidráulico.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, impulsa esta obra como parte del plan hídrico local, que contempla beneficiar a las ocho zonas que conforman el municipio.

El director de Agua Potable e Infraestructura Hidráulica, Héctor Gabriel Chaires, explicó que el proyecto permitirá distribuir el agua proveniente de la Planta Potabilizadora 5, la cual recibe suministro del Lago de Chapala.

“Hay una obra que prácticamente involucra a todas las zonas; es para distribuir el agua de la Planta Potabilizadora 5, que recibe agua del Lago de Chapala. Desde finales de 2024 estamos recibiendo este suministro y ya se distribuye en Valle Sur y Valle Norte”, dijo.

El proyecto es generar un circuito que permita llevar el agua a todas las zonas, integrando el sistema como uno solo; a esto lo llamamos circuito multifuncional. Es la mayor apuesta para garantizar un servicio de calidad en el municipio”, añadió.

El plan, conceptualizado desde 2022, contempla una planta con capacidad de dos mil 500 litros por segundo, lo que permitiría abastecer a una población de hasta 1.2 millones de habitantes.

El suministro desde Chapala, de acuerdo con el municipio, contribuiría a disminuir la presión sobre los pozos existentes y facilitaría la cobertura en zonas que han presentado dificultades en el servicio, como Silos, Rancho Alegre, Agaves y Arvento.

El proyecto considera beneficiar a las zonas López Mateos, Circuito Sur, San Sebastianito, Cabecera, Valle Norte, Valle Sur, corredor Chapala y la Ribera, como parte de la integración del sistema hidráulico municipal.