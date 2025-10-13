Gestiona Lomelí apoyos federales a familias afectadas por inundaciones en Puerto Vallarta

Luego de las intensas lluvias registradas en la región costera de Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, el Senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, informó que se mantiene en contacto con diversas autoridades federales para garantizar el envío de recursos y apoyos a las familias afectadas por las inundaciones en el municipio.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que, aunque el Fonden ya no existe, el Gobierno de México cuenta con una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos destinada a atender emergencias, de la cual se gestionará una parte para Jalisco.

El senador solicitó a la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, instalar un centro de acopio en la sede del partido, con el fin de reunir víveres, productos de higiene, agua embotellada y artículos de primera necesidad para las familias afectadas.

Morena Jalisco respalda reforma al Poder Judicial

Por otra parte, la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, reiteró su respaldo a la reforma al Poder Judicial de Jalisco, impulsada por el grupo parlamentario de su partido junto con otras fuerzas políticas.

“Esta reforma le pertenece al pueblo, su objetivo es que las y los jueces sean elegidos con criterios de mérito, capacidad y honestidad, no por cuotas ni compadrazgos”, subrayó.

Pérez García criticó que Movimiento Ciudadano y sus aliados hayan decidido boicotear la iniciativa para mantener el control político del sistema judicial, al tiempo que llamó a los legisladores a decidir “de qué lado están: del lado del pueblo o del lado de los privilegios”.

El senador Carlos Lomelí Bolaños, presidente del Consejo Político Estatal de Morena, también se pronunció sobre el tema y lamentó las declaraciones del Cardenal Robles Ortega y de organismos empresariales, a quienes pidió respetar la separación de poderes.