Expide módulo de Tlajomulco más de 17 mil constancias de no antecedentes penales

Más de 17 mil constancias de no antecedentes penales han sido expedidas desde abril de 2024 en el módulo instalado por el Gobierno de Tlajomulco en el Mini CAT Valle.

De acuerdo con Eva Jetzabel Ramírez Hernández, coordinadora de Trámites y Servicios del municipio, desde su apertura se han emitido 17 mil 335 constancias, un documento que suele solicitarse como parte de los requisitos para incorporarse a un empleo.

“Este trámite se acerca porque se lo piden a mucha gente como requisito para iniciar un trabajo. Entonces, acercarlo a quienes quieren empezar a trabajar o están buscando empleo les permite realizarlo más cerca de su casa”, detalló Jetzabel Ramírez.

El módulo se encuentra en avenida Concepción número 6125, en la Zona Valle, y brinda atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Para solicitar la constancia es necesario presentar el original y una copia del acta de nacimiento, identificación oficial y un comprobante de domicilio reciente. El costo del trámite es de 114 pesos.

La instalación del módulo permite que habitantes de la zona Valle realicen este trámite sin tener que trasladarse a otros puntos del municipio, particularmente cuando requieren el documento para iniciar un proceso de contratación laboral.