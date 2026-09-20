Gobierno de Jalisco atiende emergencia por desbordamiento del arroyo en Zapotlanejo

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Tras las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este domingo, que provocaron el desbordamiento del Arroyo Zapotlanejo y afectaron viviendas en colonias como La Cantera y El Plan, diversas dependencias del Gobierno del Estado se encuentran en el municipio para brindar atención inmediata a la población.

El gobernador informó que mantiene comunicación con la presidenta municipal Patricia Sánchez para coordinar los trabajos de emergencia encabezados por Protección Civil Jalisco, en conjunto con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ).

Las familias que perdieron bienes por las inundaciones recibirán apoyo del DIF Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de reponer el menaje dañado y atender las necesidades más urgentes.

Durante las primeras horas del domingo, la UEPCBJ reportó de manera preliminar 46 viviendas afectadas, cifra que continúa en proceso de actualización conforme avanzan las evaluaciones en campo. Hasta el momento no se registran personas lesionadas ni desaparecidas.

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En coordinación con autoridades municipales, se instaló un Puesto de Comando conjunto para dirigir las acciones emergentes, que incluyen limpieza y saneamiento de viviendas y negocios, recuperación de vialidades y evaluación de riesgos en las zonas afectadas.

En el sitio trabajan también elementos de la Cruz Roja, mientras que personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se dirige al municipio para coadyuvar en las labores de auxilio y atención a la población.

Las autoridades estatales y municipales informaron que se mantendrán reuniones periódicas en el Puesto de Comando para actualizar los avances de los trabajos y definir las acciones subsecuentes.

El Gobierno de Jalisco reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de las familias afectadas y garantizar que las acciones de apoyo lleguen de manera oportuna, con el compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en la atención de la emergencia.

Antecedentes

En agosto de 2024, el desbordamiento del arroyo y río Zapotlanejo dejó un saldo de una persona fallecida, dos lesionadas y 137 casas y negocios afectados, tras una tormenta que también provocó el desbordamiento de una presa en el municipio.

El Gobierno de Jalisco desplegó dependencias estatales y federales en Zapotlanejo para atender a la población afectada por el desbordamiento del arroyo, con acciones inmediatas de limpieza, apoyo social y coordinación institucional.