Ahorra ‘TlajoVan a la Escuela’ hasta 80 minutos menos de traslado; amplían servicio

Las familias que participaron en la prueba piloto de TlajoVan a la Escuela reportaron ahorros de entre 70 y 80 minutos diarios en sus traslados hacia y desde los planteles educativos, de acuerdo con los resultados presentados por el Gobierno de Tlajomulco.

El programa fue probado durante ocho semanas con 53 familias de seis escuelas. En ese periodo se registraron al menos 900 ascensos y cerca de 600 descensos durante los viajes de regreso a casa.

René Caro Gómez, coordinador de Gestión del Territorio y Obras Públicas de Tlajomulco, señaló que el 100 por ciento de las familias encuestadas manifestó estar totalmente satisfecha con el servicio.

“En la prueba piloto, 53 familias nos dieron su confianza y apostaron por subir a sus niñas y niños a la TlajoVan. Podemos decir que el 100 por ciento de las familias que contestaron la encuesta que hicimos al final nos dijeron que estaban totalmente satisfechas con el programa”, expone.

“Eso quiere decir que verdaderamente existe la necesidad de encontrar alternativas. Estamos seguros de que, con el paso del tiempo, muchas más se irán incorporando. Es una cuestión de avanzar paso a paso; la gente se irá convenciendo de que esta es una alternativa”, añade Caro Gómez.

A partir de los resultados de la prueba, siete escuelas iniciaron el proceso para adoptar el modelo y posteriormente se incorporaron tres planteles más. Actualmente son diez las instituciones que se encuentran en diferentes etapas para integrarse al programa.

El Ayuntamiento también aprobó la celebración de convenios de colaboración con tres escuelas para establecer las condiciones de operación entre el municipio, los planteles y las familias.

Uno de los componentes del modelo es el seguimiento de los vehículos durante los traslados. Las camionetas cuentan con certificación y los conductores reciben capacitación ante la Secretaría de Transporte de Jalisco.

El esquema incorpora cámaras de vigilancia interiores y exteriores, dispositivos de rastreo en tiempo real y monitoreo mediante equipos vinculados al Escudo de Seguridad C5. La información del recorrido puede ser consultada por las familias.

“Por eso creemos que fue tan exitosa la prueba piloto, porque las mamás y los papás siempre estuvieron muy seguros, por supuesto, del estado del vehículo, que fue totalmente certificado por la Secretaría de Transporte; de la capacitación de los choferes, que también están certificados por la Secretaría de Transporte, y de todos los implementos tecnológicos que instalamos en las camionetas para que las familias pudieran rastrear lo que sucedía”, declaró Caro Gómez.

La ampliación del programa parte de un diagnóstico de los desplazamientos que realizan las comunidades escolares. El municipio aplica encuestas de origen-destino para identificar dónde viven las familias y a qué planteles acuden los estudiantes.

Con esa información se diseñan recorridos para concentrar la mayor cantidad posible de usuarios y posteriormente se realizan pruebas operativas para ajustar horarios y tiempos.

Mientras el municipio desarrolla el diseño técnico de las rutas, las escuelas trabajan con las familias para organizar la incorporación de los estudiantes y establecer las condiciones necesarias en los planteles, como patrullas escolares, señalética y espacios para ascenso y descenso.

TlajoVan a la Escuela forma parte de una estrategia que también contempla otras alternativas de movilidad escolar. Entre ellas están el carpool, dirigido principalmente a estudiantes de preparatoria que utilizan automóvil, y las rondas familiares, pensadas para que madres y padres de alumnos de primaria y secundaria compartan los traslados con vecinos.

El programa busca reducir los viajes individuales en automóvil, particularmente en el corredor de avenida Adolfo López Mateos, y ofrecer alternativas de traslado acordes con las necesidades de cada comunidad escolar.