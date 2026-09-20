Guadalajara

La agrupación Compromiso Jalisco hizo público un documento de 59 cuartillas donde revisan los resultados de exámenes y del ensayo

Académicos realizaron un análisis de las 19 personas “idóneas” para presidir el IEPC

Por Ignacio Pérez Vega
Actualmente, Claudia Vargas Bautista es la presidenta interina del IEPC.

Los jaliscienses tienen derecho a saber quiénes son las personas que el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró “idóneas”, y de entre las cuales designará, a quién presidirá el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para los próximos siete años.

La presidencia del IEPC quedó sin titular tras la renuncia de Paula Ramírez Höhne, el 1 de julio pasado.

Con base en este contexto, la agrupación Compromiso Jalisco Por el derecho de acceso a la información, integrado por 14 académicos especialistas en temas de transparencia, hicieron un trabajo de observación sobre los perfiles y los resultados de las 19 personas consideradas idóneas por el INE para el cargo de titular del IEPC.

Compromiso Jalisco puso a disposición de los ciudadanos la integración de información pública que ha observado y sistematizado de las 19 personas “idóneas” para el cargo.

Se trata de once hombres y ocho mujeres, de entre quienes el INE elegirá a la presidenta o al presidente del IEPC. Este nombramiento deberá darse antes del 30 de septiembre, ya que el 1 de octubre comienza el proceso electoral local 2026-2027.

En el análisis, los integrantes de Compromiso Jalisco aclaran que no expresan elementos de juicio o valoración sobre la lista de 19 personas.

Diego Cortes Gutiérrez obtuvo 8.80 en el examen de conocimientos y fue el más alto puntaje, mientras que Jonathan Amaral obtuvo 8.35. En ensayo, Diana Arredondo y Ernesto Santana lograron el puntaje máximo de 9/9.

Compromiso Jalisco señaló en un comunicado que esperan que el Consejo General del INE designe entre las y los candidatos que identificó como “idóneas” a quien ofrezca y garantice el cumplimiento irrestricto de la ley, que en su actuar personal profesional y con el colegiado del organismo electoral local demuestre autonomía, independencia y transparencia en las distintas etapas del proceso electoral de Jalisco en que se elegirán en 2027, los 125 Ayuntamientos y las 38 diputaciones locales del Congreso de Jalisco.

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