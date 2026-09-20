Académicos realizaron un análisis de las 19 personas “idóneas” para presidir el IEPC

Actualmente, Claudia Vargas Bautista es la presidenta interina del IEPC.

Los jaliscienses tienen derecho a saber quiénes son las personas que el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró “idóneas”, y de entre las cuales designará, a quién presidirá el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para los próximos siete años.

La presidencia del IEPC quedó sin titular tras la renuncia de Paula Ramírez Höhne, el 1 de julio pasado.

Con base en este contexto, la agrupación Compromiso Jalisco Por el derecho de acceso a la información, integrado por 14 académicos especialistas en temas de transparencia, hicieron un trabajo de observación sobre los perfiles y los resultados de las 19 personas consideradas idóneas por el INE para el cargo de titular del IEPC.

Compromiso Jalisco puso a disposición de los ciudadanos la integración de información pública que ha observado y sistematizado de las 19 personas “idóneas” para el cargo.

Se trata de once hombres y ocho mujeres, de entre quienes el INE elegirá a la presidenta o al presidente del IEPC. Este nombramiento deberá darse antes del 30 de septiembre, ya que el 1 de octubre comienza el proceso electoral local 2026-2027.

En el análisis, los integrantes de Compromiso Jalisco aclaran que no expresan elementos de juicio o valoración sobre la lista de 19 personas.

Diego Cortes Gutiérrez obtuvo 8.80 en el examen de conocimientos y fue el más alto puntaje, mientras que Jonathan Amaral obtuvo 8.35. En ensayo, Diana Arredondo y Ernesto Santana lograron el puntaje máximo de 9/9.

Compromiso Jalisco señaló en un comunicado que esperan que el Consejo General del INE designe entre las y los candidatos que identificó como “idóneas” a quien ofrezca y garantice el cumplimiento irrestricto de la ley, que en su actuar personal profesional y con el colegiado del organismo electoral local demuestre autonomía, independencia y transparencia en las distintas etapas del proceso electoral de Jalisco en que se elegirán en 2027, los 125 Ayuntamientos y las 38 diputaciones locales del Congreso de Jalisco.