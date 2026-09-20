Otros 4 desaparecidos; a 3 se los llevó un grupo armado

José Carlos González Vázquez

Cuatro jóvenes cuyas edades van de los 18 a los 20 años se encuentran desaparecidos, en un caso en el que podría estar involucrada la delincuencia organizada, pues se dice que tres de los muchachos fueron “levantados” por un grupo de hombres armados.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco ya publicó las cédulas de José Carlos González Vázquez, de 20 años; Jorge Daniel Camacho Flores, de 19; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, y Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18, quienes se encuentra ilocalizables desde el pasado lunes 14 de septiembre.

Jorge Daniel Camacho Flores

Familiares de los desaparecidos han publicado que José Carlos, Jorge Daniel y Dilan Federico fueron privados de la libertad por un comando armado ese día por la noche.

Dilan Federico Ramírez Zavala

Incluso se ha dicho que en el lugar del que se los llevaron se escucharon disparos y quedaron huellas d sangre.

Alan Osiel Zaragoza Mendoza

Por el momento se desconoce si la desaparición de Alan Osiel Zaragoza esté relacionado con la de los otros tres jóvenes, pero ocurrió el mismo lunes en la misma colonia.

Los familiares de los cuatro desaparecidos y las autoridades agradecerán cualquier dato que ayude a su localización