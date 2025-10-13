Renovarán pavimentos en las calles de Independencia, Degollado y Prisciliano Sánchez en el Centro

Este lunes comenzó la repavimentación en calle Independencia, a la altura del mercado Corona. En esta vía, los trabajos concluirán en cuatro semanas.

El Ayuntamiento de Guadalajara comenzó los trabajos de repavimentación en tres calles del Centro Histórico.

Este lunes, la presidenta municipal tapatía, Verónica Delgadillo, visitó la calle Independencia, entre Santa Mónica y Zaragoza, justo a la altura del mercado Corona.

Tanto en la calle Independencia, como en Prisciliano Sánchez y Degollado, los trabajos se harán a fondo ya que se hará la renovación de las redes hidráulica y sanitaria, se colocará pavimento hidráulico, se instalará nuevo alumbrado y se rehabilitarán las banquetas.

En el caso de la calle Independencia, se hizo el cierre desde la avenida Alcalde, lo que causará problemas viales. En estos trabajos se requerirán cuatro semanas, por lo que la obra se entregaría alrededor del 13 de noviembre.

La repavimentación de la calle Priscilano Sánchez se hará entre 16 de Septiembre y Corona, en tanto que la calle Degollado, se intervendrá en dos tramos de una cuadra, cada uno. Entre Prisciliano Sánchez y Madero y entre Juárez y Pedro Moreno.

La inversión en estas cuatro calles será de 8.9 millones de pesos. En estas calles, las obras quedarán listas en 90 días, esto es, a principios de enero.