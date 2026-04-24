Pide diputado de Morena que saquen a dos legisladores de MC de Comisión, por faltistas

Ante las inasistencias reiteradas de los diputados de MC, Omar Cervantes Rivera y Gabriela Cárdenas Rodríguez, a la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, el diputado de Morena, Martín Franco Cuevas, propuso en la sesión de este jueves, que ambos legisladores dejen su lugar a otros diputados que sí tengan interés en los temas que revisa y resuelve esa instancia.
Asesores de la comisión legislativa señalaron que los legisladores del partido naranja acumulan nueve faltas a las sesiones en forma consecutiva.
“Si no les interesa, pues que se retiren, dado que no han venido a las últimas 15 (sic) sesiones. Yo creo que ya deberían darlos de baja. Esa es mi propuesta”, expresó Martín Franco al micrófono.
Antes de esa intervención, la legisladora de Futuro, Mariana Casillas, presidenta de esa Comisión, hizo notar que el legislador de MC, Omar Cervantes Rivera, no acudió a la sesión de este jueves, ni siquiera porque se iba a discutir y votar una propuesta suya sobre la creación del Registro Estatal de Viviendas, dictamen que se aprobó en su ausencia.
“Es una lástima que no vaya a venir a la sesión del día de hoy, como han faltado a las últimas sesiones. Es una lástima que ni siquiera para votar los dictámenes que ellos están proponiendo vengan a las sesiones a debatir y a deliberar”, subrayó Casillas.
Por otra parte, la Comisión de Igualdad Sustantiva que preside la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, no pudo sesionar este jueves, debido a la falta de quórum, esto es, por la inasistencia de tres legisladoras de MC: Montserrat Pérez Cisneros, Adriana Medina y Celenia Contreras. Únicamente llegaron a la cita las diputadas de Morena, Itzul Barrera y Candelaria Ochoa. Sin embargo, se necesitaba la asistencia de por lo menos tres de las cinco integrantes.