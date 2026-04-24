Participan en la Sexta Carrera Exatlón 2026, más de 100 internos del penal de Puente Grande

Exatlón 2026 en Puente Grande

Fuerza, inteligencia y capacidades de trabajo en equipo se pusieron a prueba en la Comisaría de Prisión Preventiva del penal de Puente Grande, durante la Sexta Carrera Exatlón 2026, en la que participaron más de 100 Personas que se encuentra privadas de la libertad.

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que “durante el evento, los participantes divididos en 30 equipos de cuatro personas cada uno, realizaron diversas pruebas de resistencia, fuerza y precisión, en las que se promovieron valores como la disciplina, la capacidad de adaptación y la cooperación”.

Exatlón 2026 en Puente Grande

“Con este tipo de actividades impulsamos a las personas privadas de la libertad a trabajar en equipo, más que competir entre ellos, buscamos que hagan comunidad, porque entendemos que esa es la manera de desarrollar herramientas como la empatía, la capacidad de plantear soluciones y alcanzar objetivos, aspecto clave de una reinserción social óptima”, explicó el titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DIGPRES), José Antonio López Zaragoza.

El evento deportivo también contó con la presencia de la comisaria de Prisión Preventiva, Martha Teresa de la Rosa Cuevas, quien agradeció al personal involucrado en la organización de la carrera y destacó que estas acciones permiten fomentar la sana convivencia dentro del entorno penitenciario.

Exatlón 2026 en Puente Grande

La Comisaría de Prisión Preventiva es uno de los reclusorios del centro penitenciario de Puente Grande, en donde se encuentran presas las personas a quienes se les ha vinculado a proceso penal pero aún no han sido declaradas culpables y sentenciadas a una pena definitiva de cárcel.