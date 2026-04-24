Jalisco fortalece su agenda internacional en turismo LGBTQ+

Guadalajara se consolidó como punto de encuentro para la industria turística LGBTQ+ al albergar la edición 2026 del simposio de la International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA), un espacio estratégico enfocado en fortalecer la inclusión, la competitividad y la proyección internacional de los destinos.

El encuentro, titulado Enriqueciendo la experiencia de los viajes LGBTQ+, convocó a representantes del sector turístico nacional e internacional con el objetivo de generar sinergias, intercambiar tendencias y consolidar estrategias que posicionen a Jalisco como referente global en este segmento.

Organizado por la IGLTA —red fundada en 1983 que agrupa a empresas y organismos turísticos en más de 80 países—, el simposio reunió a 120 prestadores de servicios en una jornada de diálogo y vinculación. A través de conferencias, paneles y sesiones especializadas, se abordaron temas como hospitalidad inclusiva, turismo para mujeres diversas, familias homoparentales, destinos amigables en Norteamérica y el papel del activismo local.

La participación de profesionales de hotelería, agencias de viajes, aerolíneas, operadores turísticos y organismos de promoción permitió fortalecer la capacitación del sector y abrir nuevas oportunidades de colaboración. Esta convergencia también incluyó a líderes comunitarios, empresas interesadas en el mercado LGBTQ+ y medios especializados.

Para Gustavo Staufert Buclon, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, el evento representa una plataforma clave para proyectar a la ciudad en el ámbito internacional, destacando su riqueza cultural, su oferta artística y su vibrante vida nocturna.

La realización de este encuentro reafirma la vocación incluyente de Jalisco, una entidad que ha impulsado durante décadas la visibilidad de la comunidad LGBTQ+. Este posicionamiento ha sido reconocido en distintos foros, como el Tianguis Turístico 2023, donde recibió el distintivo de destino internacional, así como con su papel como sede de los Gay Games 2023, uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel global para esta comunidad.

Desde la IGLTA, LoAnn Halden subrayó la importancia de generar experiencias de viaje auténticas que conecten a la comunidad LGBTQ+ con la industria turística, al tiempo que se abren oportunidades de negocio en toda la cadena de valor.

El crecimiento sostenido del turismo LGBTQ+ respalda la relevancia de este tipo de iniciativas. En México, este segmento representa un gasto cercano a los 2 mil millones de dólares, con visitantes que destacan por su alto nivel de consumo y preferencia por destinos inclusivos.