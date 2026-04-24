Fallo del TEPJF obliga a realizar de nuevo consulta en Bolaños sobre cambio de régimen

Brenda Carrera, integrante de la Comisión Especial del Congreso para atender el cambio de régimen en Bolaños.

La diputada del PVEM, Brenda Carrera García, respaldó el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que echó abajo la consulta entre los habitantes sobre el cambio de régimen electoral en Bolaños.

Ahora, si la etnia wixaritari quiere recomenzar con ese proceso para elegir a sus autoridades municipales, con base en usos y costumbres tendrán que cuidar la inclusión de la población mestiza.

Carrera García sostuvo que el fallo del Tribunal Electoral federal confirma los señalamientos que hizo ella en forma previa, cuando advirtió que, en el proceso de cambio de régimen en Bolaños, no se incluyó a la población mestiza de ese municipio.

La legisladora, quien forma parte de la Comisión Especial sobre el Cambio de Régimen en Bolaños, precisó que en las 17 asambleas donde votó la población wixárika, no se garantizó la legalidad al momento de ejercer el voto a mano alzada

“La resolución del tribunal, no debe interpretarse como un retroceso, sino como una oportunidad para corregir el rumbo. Hoy se abre la posibilidad de reconstruir el proceso desde sus bases garantizando condiciones de legalidad, transparencia y certeza e inclusión. Se debe garantizar un nuevo ejercicio en el que participan todas y todos los habitantes del municipio de Bolaños”, subrayó la representante del PVEM.

La legisladora Brenda Carrera hizo críticas a la actuación de sus compañeros de la Comisión Especial, porque no garantizaron la participación en las mesas de trabajo de la población mestiza de Bolaños.

“Estamos hablando de un municipio que estaba en sana paz antes de la aprobación del decreto y que, a partir de estas malas prácticas de esta Comisión Especial, se vinieron una ola de violencia y eso es lo que nosotros queremos evitar”, expresó.

La sentencia del TEPJF fue la última instancia legal, por lo que lo que sigue en todo caso, es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) repita la consulta para preguntarle a los habitantes si están a favor o en contra del cambio de régimen electoral en Bolaños.