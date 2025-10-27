Guadalajara

Cerca de 20 mil personas disfrutaron del desfile en el Centro Histórico, donde marionetas gigantes y talleres comunitarios llenaron de arte y diversión las calles de Guadalajara

Cierra el Festival LATE con desfile de títeres “La Invasión de los Muñecos”

Por Samantha Lamas

El Festival LATE con las Artes Escénicas concluyó con un desfile de títeres que tomó las calles del Centro Histórico, bajo el nombre de “La Invasión de los Muñecos: de monstruos, plagas y alimañas”. La actividad comenzó a las 10:00 horas, partiendo de Ocampo y Juárez hacia la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y congregó a aproximadamente 20 mil personas.

En el desfile participaron 36 artistas en escena, acompañados de 9 títeres de entre 50 centímetros y 2 metros de altura, además de 5 compañías teatrales de títeres, música en vivo, comparsas y entretenimiento escénico. Las marionetas y las peculiares “alimañas” de utilería transformaron la Vía RecreActiva en un escenario vivo, despertando la imaginación y provocando risas en niños y adultos por igual. Muchas familias se sumaron al recorrido con títeres creados en talleres gratuitos organizados dentro del festival, demostrando la creatividad y participación comunitaria.

Con actividades como esta, el Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura y en coordinación con COMUDE Guadalajara, busca acercar el arte a todos los rincones del municipio y fomenta la construcción de comunidad mediante la apropiación del espacio público. Estos eventos fortalecen el ejercicio de los derechos culturales de las y los tapatíos, llevando la expresión artística fuera de los recintos y poniéndola al alcance de todas las comunidades.

La jornada cultural contó con la participación de compañías y artistas de reconocida trayectoria, incluyendo Luna Morena, con su “Festín de los Muñecos”, Teatro Vagabundo Andrea Toscano y Grupo Xiranda, consolidando a Guadalajara como una ciudad abierta donde la cultura se celebra en todas sus expresiones.

