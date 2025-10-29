Con más de cinco décadas de historia, Bolerama Tapatío anuncia su gran reapertura

Con más de cincuenta años de historia, Bolerama Tapatío se prepara para abrir nuevamente sus puertas el próximo 10 de noviembre, marcando el regreso de un referente del entretenimiento y el deporte en Guadalajara desde 1973.

Bolerama (Cortesía)

Desde su inauguración, Bolerama Tapatío se consolidó como un punto de encuentro para familias, amigos y aficionados al boliche, albergando torneos nacionales e internacionales, incluidos los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, y convirtiéndose en un espacio clave para el desarrollo del deporte en Jalisco.

Tras su cierre en 2020 debido a la pandemia, el recinto emprendió un proceso de renovación integral a cargo de Forte Arquitectos, preservando su esencia original y adaptándola a los tiempos actuales para ofrecer experiencias atractivas a nuevas generaciones.

Bolerama (Cortesía)

El nuevo espacio cuenta con 42 pistas en un solo piso sin columnas, una de las más grandes de Latinoamérica, junto con áreas de arcade, simuladores de Fórmula 1, sports bar, candy bar, mesas de billar, air hockey y pro-shop. Además, su gimnasio vecino, Countdown Fitlab, ofrece disciplinas como indoor cycling, entrenamiento funcional y gimnasio tradicional, complementando la experiencia integral de entretenimiento.

“Reabrir Bolerama Tapatío es honrar una tradición que forma parte del ADN de Guadalajara. Queríamos conservar su historia, pero presentarla en un formato que conecte también con las nuevas generaciones”, señalaron sus representantes.

Bolerama (Cortesía)

El nuevo Bolerama mantiene elementos originales que marcaron su identidad, como el piso de mármol de los años 70 y su estructura arquitectónica característica, combinados con iluminación y sonido modernos, y una propuesta visual que mezcla lo clásico con lo actual.

El recinto continúa su vínculo con el deporte al mantenerse como sede de la Asociación de Boliche del Estado de Jalisco, reafirmando su compromiso con la promoción y el desarrollo del boliche local.

Bolerama (Cortesía)

La reapertura de Bolerama Tapatío marca el inicio de una nueva etapa para un espacio que ha acompañado a generaciones, consolidándose como un punto de encuentro, deporte y diversión en el corazón de Guadalajara.