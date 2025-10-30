Desaparecen en 11 días, siete jóvenes en Tlajomulco y Teocaltiche

Entre los días 11 y 22 de octubre desaparecieron siete jóvenes, todos ellos del sexo masculino, entre los que se cuenta a cinco que son menores de edad. Los casos se registraron en dos municipios: Tlajomulco de Zúñiga y Teocaltiche.

El primero de los casos se registró el pasado día 11, cuando se perdió el rastro de dos adolescentes identificados como José Guadalupe Salcedo Muñoz, de 14 años, y su amigo Carlos Isay Rodríguez Aréchiga, de 17, vecinos del fraccionamiento La Fortuna, en Tlajomulco. Desde entonces no se sabe nada acerca de su paradero.

Por otra parte, Jonathan Alberto Oliva Álvarez, de 13 años, fue visto por última vez el 13 de octubre en la Colonia Valle de Tejeda, municipio de Tlajomulco. Sus seres cercanos lo están buscando. El grupo Guerreros Buscadores de Jalisco solicita que cualquier dato tendiente a su localización puede dejarse en el teléfono 33 26 00 2817

Seis días después, el 19 de octubre, Yahel Antonio Rivera Cruz, también de 14 años, y José Antonio Hernández Luna, de 15, salieron de sus respectivos domicilios en el Fraccionamiento Sendero Real y en Concepción del Valle, pertenecientes a Tlajomulco, pero no han regresado.

Yahel dijo a sus familiares que iría a verse con José Antonio para acompañarlo a una clínica del IMSS en donde supuestamente se hallaba internada una familiar de este último, lo cual resultó ser falso, pues cuando los padres de Yahel lo buscaron en el hogar de José Antonio, se enteraron que éste no tenía a nadie enfermo y que a su vez, dejó dicho que visitaría a Yahel.

Según versiones periodísticas, existe un video en el que se apreciaba que los dos menores habrían abordado un vehículo de color blanco y ya no se supo más de ellos.

En la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, celebrada este jueves 30, la vicefiscal de desaparecidos, Blanca Trujillo Cuevas, informó que en torno a las ausencias de Yahel y José Antonio se estaba llevando a cabo un operativo coordinado entre la Fiscalía de Jalisco, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, porque las autoridades federales “tienen una orientación al tema de su desaparición”.

DESAPARECEN HERMANOS EN TEOCALTICHE

En redes sociales se está difundiendo la desaparición de los hermanos Diego y Alexis Ruiz Cruz, de 22 y 18 años de edad, de quienes nada se sabe a partir de la madrugada del miércoles 22 de octubre en Teocaltiche, luego de que a esa hora se tuvo la última comunicación con ambos.

Poco después, la motocicleta perteneciente a uno de ellos fue encontrada abandonada en el campo de béisbol de la Unidad Deportiva de San Pedro con las llaves puestas en el switch de encendido.

Diego llevaba pantalón de mezclilla, chamarra negra y gorra blanca; Alexis vestía jeans, una sudadera azul y cachucha negra.

OTRO CASO

Ignacio Maciel Méndez, de 20 años, otro joven vecino del Fraccionamiento La Fortuna, en Tlajomulco, también está desaparecido; sin embargo, de él se supo por última vez desde el 26 de septiembre de este año.

En relación con ese caso, la vicefiscal Blanca Trujillo aseguró que por el momento no se puede confirmar que exista relación con la desaparición de José Guadalupe Salcedo Muñoz y Carlos Isay Rodríguez Aréchiga. La única coincidencia es que estos dos últimos igual tienen su hogar en el Fraccionamiento La Fortuna.