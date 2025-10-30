Guadalajara y Zapopan reciben a las mascotas oficiales del Mundial 2026 en medio de fiesta y mariachi

Las mascotas oficiales del Mundial 2026 —Zayu, el jaguar mexicano; Clutch, el águila estadounidense, y Maple, el alce canadiense— visitaron este miércoles la Zona Metropolitana de Guadalajara, desatando la alegría de aficionados y familias tanto en Zapopan como en Guadalajara, donde su llegada se convirtió en una verdadera celebración futbolera.

Guadalajara y Zapopan reciben a las mascotas oficiales del Mundial 2026

En Zapopan, el Presidente Municipal, Juan José Frangie Saade, dio la bienvenida a las coloridas botargas en losArcos de Zapopan, marcando el inicio de una serie de actividades deportivas y culturales rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el evento, Frangie destacó la importancia simbólica de estas figuras en las grandes competencias internacionales.

“La mascota tiene un gran símbolo en los mundiales, en las competencias como olimpiadas o juegos panamericanos. Es lo que se lleva de recuerdo mucho las niñas y los niños”, expresó el Alcalde.

El edil explicó que las tres mascotas representan la esencia natural y cultural de los países anfitriones: “En el caso de México es el jaguar, en Estados Unidos el águila y en Canadá el alce, animales que son emblemas de cada país”, señaló Frangie Saade. Además, reafirmó que Zapopan y toda la Zona Metropolitana están preparadas para recibir eventos de talla internacional, gracias a su infraestructura, conectividad y hospitalidad.

Mientras tanto, en Guadalajara, la fiesta se vivió con todo su esplendor a la altura de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, con el marco imponente de la Catedral de Guadalajara. Botargas de equipos locales como los Leones Negros de la UdeG, el Atlas, los Charros de Jalisco y los Astros se unieron al festejo, bailando y moviéndose al ritmo del mariachi para celebrar la llegada de las mascotas mundialistas.

El ambiente de convivencia, música y alegría reflejó el entusiasmo que vive la ciudad rumbo al Mundial 2026, donde Jalisco será una de las sedes más destacadas.

Guadalajara es una ciudad que está preparada para recibir cualquier evento, y en particualr el Mundial del 2026; los tapatíos se celebraban la visita de las famosas al ritmo del mariachi y de charros realizando suertes.

Con esta visita, Guadalajara y Zapopan se consolidan como epicentro de la pasión futbolera y anfitriones de un espíritu que promueve la unidad, identidad y alegría entre niñas, niños y familias jaliscienses.

Las mascotas oficiales del Mundial 2026, reveladas el 25 de septiembre de 2025, son: