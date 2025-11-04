Litigios por tenencia de tierras, línea de investigación en asesinato de abogado

Su papel como representante del Ejido Emiliano Zapata en los litigios en los que participaba por despojos de tierras es una de las principales líneas de investigación que se siguen en el homicidio del abogado Cándido Essau Román Pérez, ocurrido al amanecer de este lunes 3 de noviembre en el municipio de Cihuatlán.

El litigante murió ultimado a tiros en la Calle Clemente Orozco, cerca de la esquina con Morelos, en la delegación de San Patricio Melaque, aproximadamente a las 8:00 de la mañana.

Como defensor del Ejido Emiliano Zapata, el ahora fallecido había denunciado el despojo de un terreno conocido como Predio del Hotel Melaque.

Según información extraoficial, el hotel señalado está en ruinas, pero un particular obtuvo los permisos municipales para edificar en el lugar y en enero de este 2025, el ejido había tramitado y obtenido un amparo judicial para poner frenar a la construcción.

Cándido Essau Román era popular porque además de su profesión como abogado y su participación en la defensa de los intereses del ejido, era jugador y entrenador de fútbol.

En relación con su asesinato, se dice que solo hubo testigos que oyeron estruendos de bala y luego encontraron al litigante agonizando, pero no vieron a quien lo atacó.

La Fiscalía de Jalisco, por medio de su Vicefiscalía Regional, lleva a cabo las pesquisas para esclarecer el caso y atrapar a el o los asesinos.