Laura Haro denuncia el recorte del 56% al presupuesto de universidades públicas y acusó a Morena de abandonar a Jalisco y a la UdeG

. Laura Haro manifestó su descontento por el recorte del 56% a las universidades.

Durante un posicionamiento público, Laura Haro, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, criticó duramente a Morena por incumplir su compromiso de asignar presupuesto suficiente a las universidades públicas, en especial a la Universidad de Guadalajara (UdeG). Señaló que, pese a tener una diputada morenista originaria de Jalisco presidiendo la Comisión de Presupuesto, se consumó un recorte del 56% a las instituciones de educación superior.

Haro calificó a los legisladores de Morena como “mediocres, mentirosos, impresentables y cínicos”, y afirmó que “son un cáncer para este país”. Reprochó que cualquier jalisciense comprometido defendería con firmeza a su universidad, pero que en Morena “no les importa ni un poquito si le va mal a Jalisco”.

La candidata se asumió como “leona negra de corazón” y reiteró su respaldo a la UdeG, destacando que ella sí ha defendido y seguirá defendiendo a la universidad, en contraste con quienes han permitido el recorte presupuestal. “Les podemos dar clases de cómo se defiende a nuestra Universidad”, expresó.

Estas declaraciones se suman a su posicionamiento en medios y eventos universitarios, donde ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento de la educación superior en Jalisco y su rechazo a las decisiones presupuestales que afectan directamente a la comunidad académica