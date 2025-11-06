Diputados de oposición critican el primer año de Lemus

. En la sesión se dio cuenta del documento del Primer Informe de Gobierno. Presidió su primera sesión como presidente, Julio Hurtado, del PAN.

Diputados del bloque opositor hicieron críticas al gobernador Pablo Lemus, al no acudir a la sede del Congreso, a presentar su Primer Informe de Gobierno, durante la sesión solemne prevista para ello.

Todas las bancadas legislativas, a excepción de MC y del PVEM –que no acudieron a la sesión- le recriminaron a Lemus que en el discurso busque dialogar con la oposición, pero en los hechos simplemente los trata con desdén, no acudió a la sesión y envió como su representante, a un funcionario de segundo nivel, el subsecretario de Asuntos del Interior, Francisco Ramírez.

Los grupos legislativos del PAN y de Morena, por medio de las diputadas Claudia Murguía e Itzul Barrera, expresaron su postura.

Claudia Murguía, diputada del PAN: “Le refrendamos la disposición de dialogar, pero el respeto a esta soberanía parte de dejar de lado la idea de que esta es una arena de confrontación. Este recinto es un espacio de diálogo”.

Itzul Barrera, diputada de Morena: “Porque aquí nos sobra memoria y este primer año nos ha dejado muchas preguntas: recuérdenme, ¿cuándo se cumplen los 45 días para pacificar Teocaltiche?, ¿qué ha pasado con Teuchitlán?, ¿Por qué no vino a rendir cuentas el fiscal?, aunque este Congreso lo mandó llamar”.

Las legisladoras Tonantzin Cárdenas, de Futuro, y Valeria Ávila, de Hagamos, también lanzaron dardos a la gestión de Lemus y a su falta de acuerdos con los opositores.

Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro: “Hoy, un año después creo que han terminado de tirar a la basura el beneficio de la duda, que como sociedad Jalisco les dio. La desperdiciaron aún y con todo aquello que significa el oficio y privilegio de hacer política para la gente”.

Valeria Ávila, diputada de Hagamos: “En los últimos meses hemos sido testigos de intentos por incidir, presionar o descalificar el trabajo parlamentario, incluso, mediante declaraciones del Ejecutivo que pretenden influir en decisiones que solo le competen a este Poder”.

De MC, su coordinador, José Luis Tostado, solo expresó elogios al gobierno actual y dijo que los resultados ya empiezan a notarse, por ejemplo, en salud. “Se cumple también en el cuidado de nuestra gente, un gobierno que cuida es un gobierno que no espera que vengan a pedirle ayuda, sino que va a donde está la necesidad. Hoy, un millón 300 mil jaliscienses que ante no tenían nada y cuentan con el seguro médico Al estilo Jalisco”, señaló.

La coordinadora del PRI, María del Refugio Camarena, no leyó su posicionamiento, ya que estaba prácticamente sin voz, por molestias en su garganta y el coordinador del PT, Leonardo Almaguer, señaló que Lemus gobierna “con elitismo, alejado del pueblo” y sin resolver el problema de movilidad y de transporte público.