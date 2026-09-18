Aprueban recursos para Zonas Pulso de Vida en Ixtlahuacán de los Membrillos

Estrategia. Pulso de Vida fortalece la seguridad de mujeres y niñas mediante equipamiento conectado a centros de control y respuesta inmediata.

Para mejorar las condiciones de seguridad de mujeres, adolescentes y niñas en el Área Metropolitana de Guadalajara, mediante el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional y la implementación de mecanismos de prevención y atención, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) realizó la sesión del Comité Dictaminador de los lineamientos para la instalación del programa Zonas Pulso de Vida 2026.

El Comité, presidido por Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, aprobó el dictamen mediante el cual se asignan 3 millones de pesos a Ixtlahuacán de los Membrillos para la implementación del programa en el espacio público. La revisión de solicitudes contó con la participación de la Secretaría de la Hacienda Pública y el acompañamiento del Órgano Interno de Control.

De los municipios convocados a participar en estos lineamientos, el proyecto de Ixtlahuacán de los Membrillos fue seleccionado al obtener una calificación de 84 puntos de 100 y cumplir con la documentación requerida.

Con el subsidio, los municipios o sus institutos de las mujeres podrán instalar Zonas Pulso de Vida —equipadas con banca, tótem, techumbre y cámaras— o Tótems Pulso de Vida, que incluyen pantalla, cámaras y sirena. Ambos modelos cuentan con botón de llamada directa y están conectados al centro de control y mando municipal.

La SISEMH trabaja en el espacio público mediante la instalación de estas zonas, reforzando el equipamiento y la vinculación directa hacia las comisarías y centros de control municipal, lo que permite una respuesta inmediata en situaciones de riesgo.

La Estrategia Zonas Pulso de Vida continúa sumando herramientas de protección y acompañamiento que contribuyen a construir un Jalisco donde todas puedan vivir, transitar y desarrollarse con mayor seguridad.

Este programa forma parte integral de la Estrategia Pulso de Vida, política prioritaria impulsada por el Gobernador Pablo Lemus Navarro, que engloba todas las acciones institucionales de protección, prevención y atención inmediata a las mujeres en el estado.