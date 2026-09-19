Vero Delgadillo lleva el Grito de Independencia a las colonias de Guadalajara

La celebración de las fiestas patrias llegó a las colonias de Guadalajara con el Grito de Independencia encabezado por la Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, en la Unidad Administrativa Benito Juárez, ubicada en Villa Guerrero.

El acto fue el primero de una serie de celebraciones con las que el Gobierno de Guadalajara busca acercar esta tradición cívica a distintas zonas de la ciudad y generar espacios de convivencia para las familias.

Vero Delgadillo

Durante la ceremonia, Delgadillo recordó a las mujeres y los hombres que participaron en la construcción de la nación y destacó también a quienes, desde sus comunidades, contribuyen diariamente al desarrollo de Guadalajara. En su arenga incluyó un reconocimiento a las mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

“¡Que viva la independencia nacional! ¡Que vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria! ¡Que vivan los héroes y las heroínas que nos dieron libertad!”, expresó ante las y los asistentes.

La Presidenta también nombró a personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, La Corregidora, Juan Aldama y Vicente Guerrero, antes de dedicar parte de su arenga a los habitantes de Villa Guerrero y a los distintos sectores de la comunidad.

“¡Que vivan los vecinos de la Villa Guerrero! ¡Que viva la unidad Benito Juárez! ¡Que vivan las mujeres de Guadalajara! ¡Que vivan nuestras niñas y niños! ¡Que vivan nuestros adultos mayores! ¡Que vivan las personas con discapacidad!”, expresó.

El festejo cerró con un llamado a mantener el compromiso cotidiano con la ciudad y celebrar el orgullo por Guadalajara.

“En el marco de nuestra celebración de la independencia, yo quiero invitarles a que le demostremos nuestro amor a Guadalajara”, señaló Delgadillo.

La jornada incluyó verbena popular, mariachi, música en vivo y actividades para que las familias disfrutaran de las fiestas patrias en un ambiente de convivencia.

Los festejos continuarán en las Unidades Administrativas Los Colorines, San Andrés y Prisciliano Sánchez, con actividades pensadas para que las y los tapatíos puedan conmemorar las fiestas patrias cerca de sus hogares.