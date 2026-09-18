Con un foro, se abre el debate en Jalisco para crear una Ley Integral sobre Inteligencia Artificial

César Ruvalcaba, Maricela Loredo, la diputada María Bravo y Óscar Acosta, en el foro.

Jalisco no puede ser espectador en el debate existente para que se regule ya la Inteligencia Artificial (IA).

Por ello, la diputada de MC, María Elisa Bravo, organizó el foro “Gobernar al Algoritmo” para analizar los retos, oportunidades y límites de la IA y comenzar a construir una agenda sobre su regulación en el estado.

Este foro es apenas una apertura al debate en Jalisco, dijo la legisladora.

“Incluso hay máquinas donde tu seleccionas tu pizza y ya sale hecha. Ahí estamos hablando de una sustitución de trabajadores no de criterio, no de pensamiento crítico, sino laboral. ¿Qué pasa con los derechos digitales?, ¿qué pasa con los derechos laborales, con las decisiones públicas y políticas? Creo que da para mucho y yo los invitaría a ustedes a no pensar a la IA como Chat GPT, hay que ver más allá, en el tema de la sustitución, como seres con derechos ¿no?”, explicó María Bravo.

Por su parte, César Ruvalcaba Gómez, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló que él no es catastrofista y observa con optimismo el uso de la IA.

“Yo creo que no hay vuelta atrás. Esta generación, -la presente, no la futura- esta generación y las que vienen vamos a vivir, vamos a decidir, vamos a enamorarnos, vamos a tomar decisiones y vamos incluso a gobernar con IA. Pensar en una desconexión de la IA es tan utópico, como ingenuo. Esta es una tecnología que sirve para muchas cosas y que tenemos que entenderla”, dijo, quien es integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

La diputada Ana Bravo destacó que la Inteligencia Artificial representa una oportunidad para mejorar áreas como la educación, la salud, los servicios públicos y la generación de nuevas oportunidades, pero también plantea desafíos que deben ser discutidos desde una perspectiva social, jurídica y de derechos humanos.

“Legislar no significa ponerle freno al futuro. Significa asegurarnos de que el futuro tenga reglas”, señaló.

También participó en el panel Maricela Loredo Guzmán, maestra e investigadora del área de Humanidades del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), quien señaló que el uso desmedido de la IA está afectando el pensamiento crítico en sus estudiantes.

Óscar Acosta Ruiz, ingeniero industrial y profesor-investigador del ITESO, dijo que la IA está a punto de enajenarnos nuestros propósitos personales. “¿Quiénes somos, si nosotros nos quitamos el teléfono celular o si no usamos el Chat GPT?. ¿Quién soy yo para redactar una carta de amor a mi pareja?”, dijo.

Si los estudiantes dependientes de la IA no pueden responder una tarea escolar sin el Chat GPT, menos van a saber que legislaciones se deben crear, finalizó.