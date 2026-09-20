Adolescente recibe sentencia por asesinato de alumno del COBAEJ Miramar

Cobaej Plantel Miramar. Google Maps

Un adolescente de 16 años de edad fue hallado culpable por el homicidio de un alumno del plantel Miramar del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), al que acuchilló durante un asalto el pasado 4 de mayo en las cercanías del plantel.

La víctima era el estudiante Ricardo Barba Sánchez, de 18 años de edad, quien el día de los hechos se hallaba en el cruce de las calles Puerto Marqués y Puerto Salina Cruz, en compañía de una joven.

En esos instantes se les acercó un sujeto que le arrebató el teléfono celular a la muchacha; Ricardo habría tratado de defender a la muchacha y al forcejear con el ladrón, este último sacó un arma blanca y le asestó un par de golpes en el tórax.

Malherido, el estudiante -quien cursaba el sexto semestre en el COBAEJ- fue trasladado a la Cruz Verde Las Águilas, pero no sobrevivió.

Un día después, durante su patrullaje en la Colonia Arenales Tapatíos, policías de Zapopan avistaron a un individuo que al verlos se mostró evasivo; al interceptarlo le encontraron una dosis de mariguana, un encendedor y una pipa; además lo identificaron como coincidente con las características del autor de la muerte del bachiller.

Al sospechoso de homicidio le encontraron mariguana, un encendedor y una pipa

La Fiscalía del Estado recibió al sospechoso -quien resultó tener 16 años de edad, y tras reunir los elementos de prueba lo entregó a un juez de control, quien autorizó la terminación anticipada del proceso mediante el mecanismo de procedimiento abreviado.

Debido a lo anterior y a la minoría de edad del adolescente retenido, el juzgador le dictó una condena de apenas cuatro años y 11 meses de internamiento por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía del Estado informó además que la autoridad judicial determinó el pago de 2 millones 344 mil 419 pesos como reparación del daño, pero difícilmente el menor homicida podrá cubrir dicha cantidad.

Debido a que es menor de edad, no se difundió el nombre de pila ni imagen alguna del adolescente criminal.