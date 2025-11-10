Zapopan rehabilita la calle San Rafael y amplía la ruta 634 en La Azucena

El Gobierno de Zapopan inauguró la rehabilitación integral de la calle San Rafael, en la colonia La Azucena, cumpliendo así uno de los compromisos de campaña del alcalde Juan José Frangie Saade. Durante el evento también se anunció la ampliación de la ruta 634 del transporte público, que ahora llegará hasta esta comunidad, beneficiando a cientos de familias que diariamente se trasladan hacia otras zonas del municipio.

Frangie Saade destacó que este proyecto forma parte del programa de rehabilitación de más de 200 kilómetros de calles que impulsa su administración para dignificar la infraestructura urbana de Zapopan.

“Vamos a seguir trabajando, no vamos a aflojar. Llevamos 902 compromisos cumplidos de los 2 mil 200 que hicimos en campaña. Este es uno más y vamos a llegar a la meta”, afirmó el Presidente Municipal.

Obras que transforman la movilidad

La rehabilitación de la calle San Rafael, desde Río Blanco hasta Camino La Presa, abarcó una superficie de 10 mil 350 metros cuadrados. La intervención incluyó la renovación del pavimento, así como la reparación de luminarias, balizamiento, poda y limpieza de áreas comunes, con el propósito de mejorar la seguridad y accesibilidad para peatones, automovilistas y usuarios del transporte público.

El coordinador general de Servicios Municipales, Alejandro Vázquez Ortiz, señaló que el trabajo no termina con la entrega de la obra:

“Vamos a estar monitoreando esta vialidad, sobre todo en los puntos bajos donde pasa el agua. Queremos que siempre esté segura y transitable”, puntualizó.

Movilidad más accesible: llega la ruta 634

El director de Transporte de Pasajeros, Miguel Ángel Sánchez, anunció que la ruta 634 ya opera en La Azucena con cuatro unidades, que inician servicio a las 5:00 de la mañana y concluyen por la noche.

“Estaremos monitoreando la ruta para mejorar la calidad del servicio y realizar las adecuaciones necesarias. Estos camiones estarán plenamente identificados”, explicó.

La ampliación fue posible gracias a la renovación de la vialidad, que anteriormente se encontraba en condiciones que impedían el paso seguro de las unidades.

Trabajo coordinado con la ciudadanía

La coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, reconoció la participación activa de vecinas y vecinos, quienes expresaron sus necesidades y contribuyeron al diseño de las mejoras.

“Estos son ejercicios claros de participación ciudadana. Hoy vemos el resultado del trabajo coordinado entre el Congreso, el Gobierno del Estado y el municipio”, afirmó.

Inversión para una ciudad más conectada

El Gobierno de Zapopan ha destinado 50 millones de pesos para mejorar la infraestructura y los espacios públicos en La Azucena. Además de la calle San Rafael, se han intervenido vialidades como San Felipe, San Francisco, Constitución y el Antiguo Camino a Copalita, todas orientadas a fortalecer la movilidad y el bienestar urbano.