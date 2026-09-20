Participan más de 3 mil 500 personas en desfile de Independencia en Tlaquepaque

Más de 3 mil 500 personas participaron en el Desfile Cívico Militar organizado en San Pedro Tlaquepaque por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El recorrido fue encabezado por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, y reunió a instituciones educativas, autoridades civiles y militares, corporaciones de seguridad, personal de emergencias y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El contingente estuvo integrado por 57 agrupaciones, 178 vehículos oficiales, 33 bicicletas, 35 motocicletas, 22 caninos, una unidad aeromóvil y 50 charros.

Entre las corporaciones participantes estuvieron dependencias estatales y de los municipios de Tlajomulco, Guadalajara, El Salto y Tonalá, además de las distintas áreas del Gobierno de Tlaquepaque.

Desfile Cívico Militar en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Durante el acto protocolario, Laura Imelda Pérez Segura dio el permiso para iniciar el recorrido y posteriormente se entonó el Himno Nacional Mexicano.

Al finalizar, José Antonio López Arellano, comandante del Grupo Fénix de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque, presentó el parte de novedades a la presidenta municipal e informó que el desfile transcurrió sin incidentes.

Entre los elementos que llamaron la atención durante el recorrido estuvo la participación del Agrupamiento K9 y sus binomios caninos, así como la exhibición de la Black Mamba, vehículo blindado utilizado por la corporación municipal.

De acuerdo con el Gobierno de Tlaquepaque, la unidad cuenta con blindaje para resistir proyectiles de alto calibre y forma parte del equipamiento adquirido para reforzar la seguridad pública del municipio.

El desfile se realizó después de las actividades llevadas a cabo la noche anterior en la explanada de la Presidencia Municipal, con lo que Tlaquepaque concluyó su programa conmemorativo por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

Familias, niñas, niños y jóvenes se concentraron en distintos puntos del recorrido para observar el paso de los contingentes, mientras las principales avenidas del municipio fueron escenario de las actividades cívicas y militares.